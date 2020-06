Luptă intensă pentru un obiectiv turistic de interes național. Cum ar putea ajunge în Secuime

Nu de puține ori atunci când ne-am plănuit vacanțele în România nu am avut stabilit pe hartă un drum la Cheile Bicazului, zona geografică deosebit de pitorească din Romania situată în partea centrală a Munților Hasmaa, în nord-estul țării, mai exact în județele Neamț și Harghita.

Această zonă turistică de importanță națională a devenit, de ceva vreme, subiect de litigiu între cele două județe, Neamț și Harghita, deoarece se află exact pe granița dintre cele două. Oficialitățile celor două județete așteaptă o sentință judecătorească în acest caz, sentință ce se va da, conform informațiilor, de-abia săptămâna viitoare.

Cheile Bicazului, formate datorită eroziunilor provocate de răul Bicaz şi ai săi afluenţi, se întind pe o distanţă de 8 km, între Lacul Roşu şi Bicazul Ardelean și fac legătura între Transilvania şi Moldova şfiind poziţionate mai exact în partea centrală a Munţilor Hăşmaş. sunt parte integrantă a Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, și conține șase arii protejate, Lacul Roşu, Cheile Bicazului, Cheile Sugaului, Hasmaaul Mare – Piatra Singuratică şi Hasmaaul Negru. Toată această splendoare a naturii a devenit motiv de ceartă între cele două județe într-un proces itentat în 2019 de Primăria Gheorgheni.

La acel moment litiguș era soluţionat în favoarea reclamantului de Curtea de Apel Ploieşti. Aparent banal, acest litigiu, în acest moment și ținând cont de dezbvaterile pe marginea minorităților din zonă, capătă amploare. Marea lui miză este zona Cheilor Bicazului, una de interes naţional şi chiar internaţional, care atrage anual sute de mii de turişti. Conform deciziei date de Curtea de Apel Ploiești, deși aparţinea judeţului Neamţ, a fost atribit secuimii din Harghita.

Conform oficialilor din Neamț, a fost contestată această sentinţă, patru instituţii fiind parte în proces: Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului şi Primăria Bicaz-Chei. Astfel că pe 11 iunie, la Curtea de Apel a avut loc ultimul termen al procesului. La şedinţa de judecată a participat George Lazăr, prefect, Gheorghe Oniga, primar al comunei Bicaz Chei şi Simion Stâncel, directorul Oficiului de Cadastru.

„Am susţinut, în calitate de prefect, drepturile patrimoniale ale judeţului Neamţ şi am apărat în instanţă limita teritorială a comunei Bicaz Chei şi implicit a Neamţului. Consider că împreună cu domnul primar şi cu domnul director am făcut toate demersurile juridice în a apăra corect drepturile Neamţului. Am speranţa că vom avea o soluţie juridică legală, care să statueze limitele reale ale judeţului nostru. Pronunţarea hotărîrii judecătoreşti se va da pe data de 18.06.2020 prin intermediul grefei instanţei“, a declarat prefectul George Lazăr.