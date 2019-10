Ludovic Orban, pregătit în caz că cineva îi va boicota guvernul. ”Strategia va funcționa!”

Premierul Ludovic Orban a dezvăluit ce strategie va pune în aplicare, în caz că va fi nevoit, dacă cineva va dori să îi boicoteze guvernul. Declarația acestuia a venit în mod surprizător, adăugând că au fost stabilite chiar mai multe strategii pentru a-i mobiliza pe parlamentari. Premierul desemnat o vede ca pe o „stare de necesitate”, iar liderul PNL a mai subliniat că România are nevoie de un nou guvern, cât mai repede cu puțință.

„Am stabilit o strategie în cazul în care ne vom confrunta cu un boicot. Am pregătit o strategie de mobilizare, am introdus în Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot din partea PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii. discuţii, am mai făcut o evaluare pe fiecare partener şi o evaluare a situaţiei în plan parlamentar şi am mai stabilit exact cu cine vom vorbi săptămâna viitoare”, a fost de părere Ludovic Orban, potrivit digi24.ro.