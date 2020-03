Ludovic Orban, aventură ca în filme. Cum a sărit de la balconul iubitei sale

Despre viața personală a politicienilor români s-a tot scris, dar nu totdeauna aaceștia au dorit să se afle detalii intime, personale și au evitat să vorbească, lucru care nu l-a definit pe fostul premier Ludovic Orban, acesta povestind despre perioada în care era un tânăr îndrăgostit.

Undeva, prin 2010, Ludovic Orban a povestit, înr-un interviu, despre perioada adolescenței șiși-a adus aminte de aventurile pe care le-a avut cu iubta lui de la acea vreme, Mariana. Întrebat la ce vîrstă s-a îndrăgostit pentru prima oară şi de cine, Orban a răspuns cât se poate de sincer.

“Eram in clasa a VI-a la Școala Sportivă, ea era colegă cu mine, era blondă, pistruiată și o chema Mariana Frățilă. Era mai mare cu jumătate de cap decât mine, de altfel așa erau toate fetele”, a mărturisit Orban .

În același interviu fostul premier și-a adus aminte de un episod, tot cu Mariana, puțin mai altfel. Orban a povestit că, împreună cu iubata sa blondă, inventaseră un limbaj cunoscut numai de ei, limbaj de care se foloseau atunci când își trimiteau bilețele de amor, în timpul orelor de curs, dar aventura cu adevărat nu a fost cu blonda ci cu o colegă, este vorba de Mirela, o unguroaică greco-catolică din Blaj.

”În general, am fost constant în relațiile mele și, de cele mai multe ori, nu eu am provocat despărțirea, ci ele, lucru care este dureros. Cu Mariana inventasem un soi de limbaj, un cod, și ne scriam bilețele în ore. Am și încasat-o odată de la profesorul de matematică pentru o scrisoare. Aveam 18 ani și o prietenă, Mirela, unguroaică greco-catolica din Blaj. Părinții ei nu erau de acord cu mine. Odată, ai ei erau plecați de acasă și am mers la ea. Aproape că ne-au prins împreună. Am fost nevoit să sar de la balconul ei, de la etajul 1. Peste drum era o stație de autobuz, iar toată lumea din stație se uită la mine și, evident, râdeau, a fost ceva ca în filme.”, a povestit Orban.