Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre revenirea la starea de urgență.

Premierul României a vorbit miercuri seară despre situația României în contextul în care numărul cazurilor de COVID-19 cresc tot mai mult. Acesta a fost întrebat dacă în țara noastră va reveni starea de urgență, iar răspunsul lui a venit fără ezitare.

Ce se întâmplă cu localurile care nu respectă măsurile de restricție

Chiar dacă noile măsuri de restricție nu au adus rezultate vizibile privind scăderea numărului de cazuri, Ludovic Orban este încrezător că lucrurile se îndreaptă către bine. Astfel, acesta a afirmat ieri seară că, starea de alertă este suficientă pentru gestionarea pandemiei, nefiind nevoie de introducerea stării de alertă.

Premierul a atras atenția primarilor cu privire la sancționarea localurilor care nu respectă normele în vigoare, fiind de datoria și puterea lor de a controla acestă zonă. Șeful Executivului le-a recomandat acestora să colaboreze cu autoritățile centrale pentru aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

„Nu există nicio discuţie despre starea de urgenţă. Mai avem o problemă cu primarii: noi nu putem, de exemplu, să suspendăm autorizaţia unei terase care s-a închis şi care nu respectă regulile. Autorizaţiile de funcţionare sunt date de primari şi am cerut prefecţilor să ceară concursul primarilor. Primarii trebuie să se implice şi să folosească toate pârghiile pe care le au la dispoziţie pentru (..) a-i sancţiona pe cei care nu respectă regulile”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit RomaniaTV.

Ce spune Ludovic Orban despre depunerea demisiei

Fiind întrebat dacă își dă demisia, având în vedere toate evenimentele tragice evenimentul tragic de la Piatra Neamț, acesta a explicat că nu are motive, argumentând cine este, de fapt, vinovat.Ludovic Orban a menționat că în urma nefericitului accident, autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru a le oferi victimelor condițiile optime de recuperare.

„Nu! Am să vă spun sincer, pentru că nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Cea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț este o chestiune care ține de managementul unui spital și de deciziile care este au luat legate de funcționarea unei secții de Terapie Intensivă, care a fost mutată cu nici 24 de ore înainte de la etajul 3 la etajul doi.

Ministrul Tătaru a fost la Neamț, eu am fost la centrul de comandă, am asigurat transportul pacienților care erau la ATI – am luat decizii legate de transportarea medicului erou în Belgia”, a spus Orban, potrivit RomaniaTV.

Premierul a mai declarat că, în urma tragediei au fost făcute verificări în toate secțiile de Terapie Intensivă, iar în urma rezultatelor se vor lua deciziile cele mai potrivite.