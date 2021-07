Lucrurile pe care nu trebuie să le împrumuți niciodată. Mihai Voropchievici îți spune ce rău faci

De când lumea și pământul, românii au ținut întotdeauna cont de superstițiile străvechi. Să nu spargi oglinda, să nu verși sare, să nu treci pe sub scară sau să te întorci din drum atunci când îți taie calea o pisică neagră. Care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le împrumuți niciodată, conform spuselor numerologului Mihai Voropchievici.

Indiferent că ești superstițios sau nu, cu siguranță ai auzit, măcar o dată până acum, celebrele superstiții românești. Se spune că dacă spargi o oglindă vei avea 7 ani de ghinion sau atunci când o pisică neagră îți taie calea trebuie să te întorci, să te uiți peste umăr și să îți faci cruce. pe lângă acestea, iată care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le împrumuți niciodată, spune specialistul Mihai Voropchievici.

Conform celebrului numerolog, nu este bine să împrumuți sare, ustensile de bucătărie, pâine sau o mătură, deoarece acestea captează energiile negative din jur. De asemenea, dacă te roagă o prietenă să-i dai o bijuterie sau un articol vestimentar, cel mai bine este să i-l dăruiești, deoarece acestea au încărcături energetice foarte mari.

Superstitiile astea sunt lucruri verificate de noi, transmise pe cale orala. Unii le cred, altii nu le cred si le cred abia cand li se intampla.

1. Sarea – e cel mai mare captator de energii negative. Dar este si cel mai mare captator de energii pozitive, e purtator de informatii. Curatarea casei se face cu sare, daca e o bijuterie si vrei sa o cureti o bagi in apa cu sare. Nu dam sare din casa. In momentul in care ai dat, ai renuntat la energia locuintei, la energia ta. Poti sa primesti in schimb la sarea respectiva negativitate si lucruri care ti se pot intampla cand tu, practic, ai dat scutul casei.

2. Ustensile de bucatarie, tacamuri, vesela – sotia a dat unei vecine o cratita uriasa in care facem gemurile si dulceturile. Ne-a adus-o afectata, ne-a lipit-o. Ca dovada, ca iti poate trimite inapoi si acea negativitate de care vorbim.

3. Lucrurile personale, haine, bijuterii – le dam de tot. Astea chiar vin cu niste incarcaturi mai ceva decat sarea. Daca am dat, am dat de tot.

4. Matura – Se incarca cu cele mai multe energii. Pai vrajitoarele pe ce zboara? Cate fire de pai sau de plastic sunt in matura, atatea rele sau energii negative se strang acolo. O dam de tot, daca o dam.

5. Painea – Trebuie data painea fara colturi. Doar miezul. Daca ai dat coltul, dai si bunastarea. Colturile definitiveaza un intreg.”, a declarat Mihai Voropchievici la Antena 3.