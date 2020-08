Lucian Mîndruță, întrebare pentru asistente: „Nu mă plătiți să zic că am Covid?” Răspunsul primit spune multe

Lucian Mîndruță a anunțat pe Fecbook că a ajuns de urgență la spital, în urmă cu aproximativ 24 de ore, după ce a acuzat dureri insuportabile la spate.

Lucian Mîndruță, întrebare pentru asistente „Nu mă plătiți să zic că am Covid?”

Zilele trecute, Lucian Mîndruță s-a simțit foarte de rău, motiv pentru care a chemat de urgență echipajele medicale. Acestea l-au transportat pe jurnalist la spital. Tot Lucian Mîndruță a spus pe Facebook că se confruntă cu o hernie de disc, iar stadiul în care este l-a făcut să depindă de ajutor, deoarece nu a mai putut nici să meargă. Ajuns, astfel, la spital, lui Lucian Mîndruță i s-a făcut și testul pentru coronavirus, care a ieșit negativ. Acesta le-a întrebat însă pe asistente, mai în glumă, mai în serios, dacă nu cumva va fi plătit să spună că are coronavirus, iar asistentele i-au dat un răspuns pe măsură.

”Am ajuns in salon, multumesc tuturor pentru urari, sunt tare impresionat! Testul Covid a iesit negativ, asa ca voi fi operat maine de hernie.

Totusi, inainte de asta am incercat sa fac si eu un ban si-am intrebat asistenta unde ma adresez pentru plata.

“Ce plata?” a intrebat ea. “Pai nu ma platiti sa zic ca am Covid, desi n-am? Nu asa se face la spital?” i-am raspuns eu.

– “Hai dom’le, fiti serios!” zice ea si rade. “Inseamna ca nu va doare asa tare daca mai si glumiti”. Mda. E clar. Au terminat fondurile.

Vezi, ce inseamna ghinionul? Iar am venit la spartul targului!”, a scris jurnalistul pe pagina personală de Facebook.

Dar această întrebare a lui Lucian Mîndruță nu este însă una întâmplătoare, deoarece în spațiul public au mai existat și voci care susțineau că medicii și asistentele din spitalele Covid-19 le-ar fi oferit bani pacienților pentru a minți că au coronavirus.