Ministrul Afacerilor Interne a avut în această dimineață prima reacție referitoare la accidentul tragic în care un polițist a spulberat pe trecerea de pietoni două fetițe, dintre care, una a murit. Astfel, Lucian Bode și-a exprimat sincerele regrete ale morții Raisei, dând asigurări cu privire la pedepsirea vinovaților.

Lucian Bode a vorbit pentru prima oară despre tragedia care a avut loc, joi, pe 13 ianuarie, în zona Laminorului, din București. Astfel, un polițist care se deplasa cu mașina de poliție în timpul serviciului a călcat mortal o fetiță, în timp ce o altă copilă a suferit leziuni multiple, fiind transportată de urgență la spital.

Astfel, ministrul Afacerilor Interne și-a exprimat durerea enormă față de un astfel de eveniment, empatizând cu părinții Raisei care trăiesc o adevărată tragedie. Lucian Bode a prezentat toate măsurile luate până acum, promițând transparență totală în desfășurarea anchetei și prezentarea rezultatelor.

„Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă și, dincolo de funcția ministerială, sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care-l simt este unul cutremurător. Știm că orice aș spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă.

Pentru familia îndoliată și pentru opinia publică, am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată, transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei.

Așadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. Am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul”, a transmis ministrul.