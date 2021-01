Luana Ibacka arată senzațional la 53 de ani. Prima soție a lui Cabral și-a uluit fanii

Luana Ibacka este un real exemplu pentru cei care cred că femeile își pierd tonusul și nu mai pot arăta ca în a doua tinerețe după 50 de ani. Fosta soție a lui Cabral are 53 de ani și arată senzațional. Cum reușește să se mențină în formă?

Luana și Cabral Ibacka au divorțat în urmă cu zeci de ani, iar pe cei doi îi mai leagă acum Inoke, fiica lor în vârstă de 18 ani. Aceștia au decis să o ia pe căi separate după o căsătorie de doar doi ani, când se pare că diferența de zece ani dintre ei și-a cam spus cuvântul. Luana era mult mai celebră atunci decât prezentatorul care a fost una din cele mai exotice prezențe de la vremea aceea din showbiz-ul românesc.

Soarta a făcut ca momentul în care cariera moderatorului să o ia la sănătoasă să fie și acela cu finalul relației lor. Semnarea contractului cu postul Acasă TV a însemnat o rampă uriașă de lansare pentru Cabral, care a apărut ulterior și ca actor în cele mai iubite telenovele ale vremii. „S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, a mărturisit Luana Ibacka, atunci când a fost întrebată despre motivul divorțului.

După despărțirea de acesta, Luana a mai rămas o vreme în televiziune, după care și-a mutat activitatea în mediul online. În prezent, blondina colaborează cu canalul online al publicației Ziarul de Sănătate și oferă și servicii de Life trainer. La 53 de ani arată și se simte extraordinar. Aceasta are o siluetă de invidiat, e mereu atentă la alimentație și adoră să facă mișcare, lucru care se poate vedea în imaginile postate de vedetă pe rețelele de socializare.

„La 30 de ani mi se parea ca am imbatranit si ca nu am facut nimic cu viata mea si visam un barbat eroic, energic si l-am captat pe Cabral cu gandurile mele. Eram deja casatorita de 10 ani, avusesem o casnicie linistita, comoda, frumoasa, cu un partener de drum adevarat, dar care era deja monotona, iar cum eu eram o persoana corecta i-am spus: ‘Deja ma plictisesc, e o monotonie ingrozitoare intre noi! L-am intalnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost ca e deosebit. Am fost foarte dornica sa-i acord o sansa, am intrat intr-o relatie destul de rapid, drept urmare am incheiat socotelile cu vechea casatorie. Vasleam in acelasi sens amandoi. Cabral reprezinta o casatorie de nici 2 ani in viata mea, a ramas o eticheta pe care o port cu placere si ma bucur foarte mult ca am reusit dupa ce ne-am despartit sa ramanem in relatii bune”

Luana Ibacka