Lovitură pentru românii cu vacanțe în Grecia. Schimbarea de la graniță de care trebuie să afli

Vacanța în Grecia este una dintre cele mai populare alegeri pentru turiștii români, datorită proximității geografice, a peisajelor spectaculoase și a bogatei moșteniri culturale. Cu insulele sale idilice și siturile istorice impresionante, oferă o escapadă perfectă pentru cei care doresc să îmbine relaxarea cu explorarea culturală.

Anunț important pentru românii cu vacanțe în Grecia

Pentru românii care preferă drumul terestru, există diverse rute prin Bulgaria, care oferă peisaje frumoase și oportunități de oprire pentru odihnă și explorare. O călătorie cu mașina oferă flexibilitate și posibilitatea de a descoperi locuri pitorești pe parcurs. Din păcate, turiștii vor avea și mult de așteptat la granița României cu Bulgariei din cauza lucrărilor.

Podul Giurgiu-Ruse intră în reparații

Bulgaria tocmai a anunțat că începe lucrările de consolidare la Podul Giurgiu-Ruse. Prin urmare, circulaţia rutieră pe podul peste Dunăre se va desfăşura pe o singură bandă, timp de doi ani, începând din iulie 2024.

La podul ce leagă România de Bulgaria, pe un tronson de 1,1 kilometri se vor înlocui placa podului, pavajul asfaltic şi toate elementele metalice legate de banda de circulaţie. Costul lucrărilor se ridică la circa 22 de milioane de euro.

Podul Giurgiu-Ruse este cea mai importantă legătură dintre Bulgaria și România, o structură peste care trec zilnic mii de mașini și 1.000 de TIR-uri, potrivit statisticilor autorităților române. Mai mult, pe timpul sezonului estival, peste un milion de români traversează Podul Prieteniei și Bulgaria ca să ajungă în Grecia.

Linie de feribot din iulie

În paralel cu lucrările la Podul Giurgiu-Ruse, pentru a diminua din ambuteiaje, autoritățile vecine reiau din luna iulie o linie de feribot între cele două orașe.

Feribotul va transporta aproape 200 de camioane cu o capacitate de 40 până la 45 de tone pe zi într-un singur sens, iar timpul de transport de la granița cu Bulgaria până la cea cu România va fi de aproximativ o oră, în funcție de încărcătura acestuia.

Oficialii din Ruse spun că acest lucru va reduce la minimum inconvenientul traversării podului în timp ce se desfășoară lucrări de reparații, care includ înlocuirea completă a pavajului asfaltic, panourilor, hidroizolațiilor, precum și trasarea de marcaje.

An de an, Grecia se află în topul preferinţelor turiştilor români: „Grecia a mers foarte bine, dar Grecia e iubită de români. Şi au mers foarte bine toate destinaţiile pe Grecia, nu pot spune că a fost una care nu a mers. A fost un challenge vara aceasta să mai găseşti un loc undeva pe Grecia, oriunde, că a fost vorba de continent cu vacanţă mai ieftine, sau pe insule, unde sunt preţuri mai mari. Toată Grecia s-a vândut foarte bine. Eu în luna mai nu mai aveam niciun loc pentru luna septembrie, am vândut tot. Abia începuse sezonul şi aveam vândut 100%. Am suplimentat”, a declarat Claudia Simion, director vânzări la o agenție de turism.