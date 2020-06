Lovitură pentru Jador și Culiță Sterp. S-a întâmplat peste noapte

Jador și Culiță Sterp au fost păcăliți ca doi copii de un cântăreț albanez. Cei doi au scos o melodie nouă, iar în câteva zile aceasta se afla deja în topuri, pe Youtube. După alte câteva zile însă aceasta nu a mai apărut deloc pe celebra platformă, iar motivul a fost aflat acum.

Jador și Culiță Sterp, păcăliți ca doi copii de un artist albanez

Cel care a vorbit despre această problemă spinoasă a fost Culiță Sterp, care și-a luat inima în dinți și a oferit explicații despre dispariția melodiei care ajunsese în trei săptămâni de la lansare să fie ascultată de peste 10 milioane de oameni.

Din câte se pare, linia melodică a piesei era împrumutată din creația unui artist originar din Albania. Ulterior, acesta din urmă a solicitat ca melodia să fie pe contul lui de YouTube și toți banii care provin de pe urma vizualizărilor să intre în buzunarul său.

Culiță Sterp susține că a avut acordul autorului pentru a-i folosi melodia

“Eu vorbisem cu băiatul ăla care cântă originala, din Albania. Am printul cu el (n.r. print-ul conversației) și l-am întrebat dacă putem să facem un cover după piesa lui. Până la urmă nu a fost cover că am piesa seamănă cam 70%. Cover înseamnă să semene 100%. Noi am schimbat ritornele, am schimbat multe chestii și a zis că da, putem să facem, nicio problemă”, a spus Culiță Sterp.

Artistul albanez se pare că s-a răzgândit, așa că a decis să le dea o lecșie celor doi artiști din România și a făcut ân așa fel încât melodia lui Jador și a lui Culiță Sterp să fie ștearsă de pe contul celor doi și să apară pe contul său, obținând el toți banii pe care urmează să-i încaseze de la YouTube.