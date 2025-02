Lovitură pentru Andreea Bălan din partea Antenei 1. Pe cine a adus postul la „Te cunosc de undeva!”? S-au războit ani de zile

După 12 ani de jurizat la “Te cunosc de undeva!”, Andreea Bălan a părăsit show-ul, alegând să meargă la Pro TV. Primul pas a fost făcut deja chiar în decembrie când a filmat pentru Protevelion, însă artista ar urma să facă parte dintr-un show la îndrăgitul post de televiziune.

Antena 1 a anunţat oficial concurenţii celui de-al 21-lea sezon “Te cunosc de undeva!”, iar un nume de pe listă a atras atenţia fanilor celei care a fost jurată la emisiune timp de 12 ani. Este vorba despre Andreea Bălan care nu ar fi fost de acord ca noul cântăreţ să fie în show. Formatul revine la TV pe 15 februarie, de la ora 20:00, prezentatori fiind Pepe și Alina Pușcaș, în timp ce la masa juriului se vor afla Ilona Brezoianu, Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan.

Şi în acest sezon vor concura opt perechi de vedete, printre care şi un nume neaşteptat: Keo, fostul iubit al Andreei Bălan, cei doi fiind într-un adevărat război mult timp.

“Este o mare provocare pentru mine, deoarece timp de 20 de ani de carieră, am urmărit întotdeauna să-mi construiesc o personalitate aparte și reconoscibilă, un univers propriu cât mai bine conturat, atât în stilul muzical, cât și a interpretării. Aici este tocmai opusul… trebuie să-l las acasă pe Keo și să intru în personajul oferit de ruletă. Recunosc, am mari emoții și sper să nu dezamăgesc”, a spus cântăreţul.

Au fost împreună timp de 8 ani, însă după despărţire au apărut în presa acuzaţii de infidelitate. Cei doi artişti au avut discuţii legate de casa pe care o construiseră împreună, niciunul dintre ei nedorind să renunţe la ceea ce au clădit.

“A fost o decizie foarte bună, pentru că, iată, mai departe eu am evoluat, am mers înainte și mi-a mers foarte bine. A fost foarte bine așa. Și nu a fost să fie, nu aveam cum să rămânem împreună. Eu am avut drumul meu.

Casa în care locuiesc are 340 mp, 7 camere, întreținerea costă foarte mult, dar îmi place. Keo, când a proiectat-o, am făcut-o împreună. Și după dorințele mele! Dressingul e făcut așa cum mi-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări făcut de el. E făcută cum mi-am dorit și atunci de ce s-o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata, care nu e făcută după sufletul meu?”, a spus Andreea Bălan.