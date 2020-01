Lovitură neașteptată pentru Victor Ponta. Ce nume important se întoarce în PSD, după ce a plecat din partidul Pro România

Lovitură pentru Victor Ponta, co-fondator și președinte al Partidului PRO România. După ce a plecat din partidul său, se întoarce în PSD.

S-au atacat pe Facebook o perioadă, iar replicile lor au ajuns la un nivel înalt. Cuvintele precum ”nefrecventabil”, ”încurcat”, ”nestăvilit” și ”plecare” erau baza comentariilor celor doi. Este vorba despre Ponta și Mihai Tudose. Cel din urmă a demisionat din PRO România pe 2 decembrie 2019, postând pe Facebook cererea de demisie depusă la filiala Brăila a partidului, cu mesajul ”Doar atât. Deocamdată…”.

În cerere, fostul premier solicita filialei să ia act de demisia sa din calitate de membru al PRO România. ”Motivele acestui act, și anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale, fiind de notorietate, nu le mai detaliez”, scris acesta în cererea de demisie.

Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a anunțat, miercuri, că Tudose a semnat adeziunea pentru a reveni în PSD. Edilul orașului cu salcâmi a atașat și o fotografie cu cererea de adeziune a fostului premier.

„MIHAI TUDOSE INTRA ÎN ECHIPĂ !!! Cel mai bun PRIM MINISTRU, brăileanul care a semnat şi demarat cel mai important proiect pentru sud-estul României – Podul peste Dunăre, revine în forţă la PSD. Cu prietenie şi respect, a fost rândul meu să semnez recomandarea lui pentru a reveni la PSD. Nu a fost uşor, dar la final a ales echipa de la Brăila. Oamenii fac diferenţa !!! In martie 1999 am intrat în politica. Mihai Tudose era preşedintele Organizaţiei de tineret. Am crescut împreună, am evoluat diferit ,dar de fiecare dată am sustinut Brăila.