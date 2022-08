Lovitură mare pentru Teo Trandafir din partea Kanal D. Ce se întâmplă, de fapt, cu emisiunea ei. Fanii nu vor fi încântaţi

Fanii emisiunii ,,Teo Show” au avut parte de o veste șocantă. Aceștia au aflat recent ce se va întâmpla cu show-ul lor preferat de la Kanal D. Proiectul a luat o pauză de trei luni, timp în care telespectatorii au făcut diverse speculații. De asemenea, nici ceilalți colegi ai vedetei nu au lăsat prea multe de înțeles în privința emisiunii. Iată că acum s-a aflat totul! Când va apărea din nou pe micul ecran celebra moderatoare?

Emisiunea prezentată de Teo Trandafir a dispărut într-un mod neașteptat de pe micile ecrane. Fanii show-ului s-au întrebat în aceste trei luni de lipsă ce s-a petrecut și dacă vedeta își va face din nou apariția în vizorul lor. Iată că după o perioadă bună de speculații, telespectatorii au și câteva răspunsuri concrete.

Mai exact, Teo își va da întâlnire cu publicul în fiecare sâmbătă și duminică, de la orele 10:00. Proiectul ia o nouă înfățișare și aduce în prim-plan o altă formulă de conținut. Mai exact, este vorba despre o combinație puternică de informație utilă, comentarii, interviuri cu personalități diverse, dar și o doză de entertainment.

Emisiunea a fost scoasă din grilă pe data de 6 iunie. Vedeta a intrat atunci în concediu, iar recent a adus și câteva detalii pentru fanii nerăbdători. Blondina a subliniat că are multe surprize pentru cei care îi vor viziona show-ul din fața televizoarelor.

„Mult nu mai e, pentru că nu am stat toată vara asta. Echipa mea și cu mine am pregătit surprize care mai de care. Abia așteptăm să vă arătăm”, a dezvăluit Teo Trandafir într-un interviu cu Ilinca Obădescu pentru Știrile Kanal D, conform wowbiz.ro.

Prezentatoarea a povestit că în tot timpul acesta s-a bucurat de o vacanță specială în România. Mai exact, cea din urmă s-a plimbat prin Sibiu.

„Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: Hai să facem nebunia asta. Urcatul a fost o aventură, după care mi-am dat seama la prima curbă că trebuie să fac și eu ceva, să mă înclin.(…)

Vara asta am petrecut timp (n. red. – cu Maia, fiica ei), dar are peste 18 ani și e cazul să aibă și ea vacanțele ei, cu prietenii ei”, a mai dezvăluit vedeta de la Kanal D.