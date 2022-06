Lovitură dură pentru șoferii din România. Prețul la pompă ar putea exploda de la 1 iunie

Este lovitură dură pentru șoferii din România după ce s-a aflat că prețul la pompă ar putea exploda de la 1 iunie. Astfel, un expert în pieţe internaţionale a anunțat cu cât se va scumpi benzina în luna care tocmai a început. În plus, acesta și-a arătat îngrijorarea că țara noastră ar putea întâmpina probleme cu stocurile de petrol, respectiv de carburanţi.

Vești proaste pentru români. Carburanții vor crește la preț și în această lună

În ultima lună, în România s-au înregistrat creşteri și de 60 de bani pe litrul de carburant la pompă, continuându-se astfel trend-ul ascendent din ultima perioadă.

Șoferii românii au ajuns să plătească un preț uriaș, benzina standard comercializandu-se la preţuri ce depășesc 8 lei pe litru. De asemenea, trebuie remarcat faptul că motorina premium se apropie de pragul de 9,5 lei pentru un litru.

Cu cât ar mai putea crește prețul la carburanți în această lună

Din nefericire, veștile nu sunt tocmai bune în ceea ce privește prețurile la carburanți. Luna iunie ar putea aduce creşteri la pompă de încă 40 de bani pe litrul de motorină şi benzină, conform lui Claudiu Cazacu, expert în pieţe internaţionale.

„Într-un scenariu de bază, am putea vedea creșteri ale prețurilor carburanților cu aproximativ 35-40 de bani pe litru în perioada următoare – pe parcursul lunii viitoare, cam așa vedem în momentul de față. Într-un orizont mai lung, cred că sunt posibile aprecieri încă și mai mari decât acestea”, a declarat Claudiu Cazacu, potrivit stirileprotv.ro.

Vor exista probleme în lanțul de aprovizionare cu carburanți?

În plus, specialiștii se tem și de faptul că ar putea exista întreruperi în lanțul de aprovizionare, în contextul în care România are stocuri mici de ţiţei sau produse petroliere. Se știe că România are rezerve, însă insuficiente pentru a fi la adăpost de ceea ce ar putea urma.

„E bine că avem stocuri, ne asigură un tampon de siguranță, se adaugă la producția noastră, însă e insuficient pentru a ne feri cu totul de furtună pe termen mai lung. Din păcate, producția noastră este în declin de ceva vreme și fără noi zăcăminte gradul de acoperire din producția internă e pe un trend descendent în ultimii ani”, a mai declarat Claudiu Cazacu.

Ce stocuri are România

Acum, spre exemplu, România are stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, stabilite la 1,48 milioane de tone. Din păcate, creșterea prețului la carburanți va face ca prețurile să se majoreze la toate produsele. Nu în ultimul rând, România se confruntă anul acesta cu cea mai mare inflație înregistrată în ultimii 20 de ani, în jur de 14%.