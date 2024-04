Lovitură dură pentru Silvestru Șoșoacă. A fost condamnat pentru ultraj, decizia e definitivă

Soțul senatoarei Diana Șoșoacă a fost condamnat definitiv în cursul zilei de astăzi, 11 aprilie, pentru ultraj. Ce pedeapsă a primit Silvestru Șoșoacă, după ce a agresat un polițist, aflați în rândurile următoare.

Silvestru Șoșoacă a fost trimis în judecată în anul 2022, atunci când l-a agresat pe polițistul Gheorghe Teodor Bălășoiu. Omul legii a venit la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă pentru a aplana un conflict cu reporterii italieni de la Rai Uno.

Jurnaliștii doreau să facă un interviu cu Diana Șoșoacă, deoarece în acel moment senatoarea era împotriva vaccinurilor Covid-19. Diana Șoșoacă a fost deranjată de întrebările reporterilor, le-a cerut să plece și l-a pus pe soțul ei să închidă ușa, dar aceștia au refuzat să plece.

Diana Șoșoacă este cea care a sunat la poliție, dar a existat o altercație între Silvestru Șoșoacă și polițistul în cauză. De asemenea, reportera Lucia Goracci a depus o plângere penală împotriva senatoarei, spunând că a fost sechestrată, iar soțul ei ar fi mușcat-o de mână.

În cursul zilei de 11 aprilie 2024, Silvestru Șoșoacă a fost condamnat definitiv pentru ultraj. Acesta trebuie să plătească o amendă în valoare de 18.000 de lei, cuantumul unei zile-amendă fiind stabilit la 100 de lei. În caz contrar, pedeapsa se va transforma în una cu închisoare cu executare, adică 180 de zile sau 6 luni.

Silvestru Șoșoacă sugerează ca DGASPC ar trebui să inițieze o anchetă în cazul soției sale, spunând că aceasta își supune fiica la tratamente nedrepte. Cei doi se află în proces de divorț.

Pe de cealaltă parte, Diana Șoșoacă și-a acuzat soțul de agresiune timp de ani de zile, motiv pentru care a solicitat monitorizarea acestuia cu ajutorul unei brățări, prin instituirea unui ordin de protecție.

„În primul an am avut ocăsătorie de navetă. De șase ani am crescut-o ca pe copilul meu și m-am implicat în creșterea ei mai mult ca în cea a copilului meu. Scandalul și țipetele au afectat-o.

De mâine încolo, e foarte grav, în majoritatea live-urilor apare fetița. O duce în toată țara, ați văzut-o și săptămâna trecută în roller coaster, Diana a încercat la fel să își facă campanie în stil american. Diana transformă copilul într-o armă.

Mâine e procesul, Diana insista să vină și copilul să depună mărturie. Din 6.000 de brățări, patru au fost stricate pe mine și trei erau stricate din fabrică. Trebuie să breveteze termenul de abuz emoțional”, a declarat Silvestru Șoșoacă.