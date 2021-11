Lovitură dură pentru românii care beau cafea. Ce se va întâmpla în 2022, veștile sunt triste

Ritualul românilor de băut cafeaua de dimineață este pe punctul de a se schimba. Ce informații îngrijorătoare au apărut în presă și ce s-ar putea întâmpla cu producția globală de cafea în 2022.

Cafeaua s-a scumpit enorm în ultimii 10 ani

Cafeaua ar putea deveni, în curând, un adevărat lux pentru consumatori, în condițiile în care, de exemplu, prețurile la cafeaua Arabica, cea mai consumată din lume, au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. În plus, recolta la nivel global este extrem de slabă.

Cotațiile actuale sunt duble față de cele înregistrate în 2020, iar potrivit celor de la Bloomberg, principalii producători de cafea din Brazilia și Columbia ar fi anunțat că recoltele din acest an și din 2022 vor fi mai slabe decât cele trecute.

Mai mult de atât, se pare că tarifele locale în Columbia și Brazilia au ajuns deja la un nivel record, iar statisticile sunt cu adevărat îngrijorătoare.

În ambele ţări crește numărul de fermieri care intră în incapacitate de plată după ce au încheiat contracte de la termen la preţuri mult mai mici decât cele înregistrate în prezent.

De asemenea, în ultimele luni exportatorii brazilieni nu au putut exporta milioane de saci de cafea din cauza faptului că s-au confruntat cu anumite blocaje în porturi.

Și românii se vor lovi de prețuri mult mai mari atunci când vor dori să cumpere un pachet din cafeaua lor preferată. Grupul israelian Strauss, proprietarul Doncafe şi Amigo, a anunţat că au majorat substanțial costurile materiilor prime, motiv pentru care vor crește preţurile cafelei în România, Ucraina, Serbia şi Polonia.

Cât costă cafeaua în România

Statisticile arată că oamenii vor consuma 10 milioane de tone de cafea la nivel global, până la sfârșitul anului 2021. Piaţa mondială ar putea înregistra o rată medie anuală de creştere de 9% în următorii trei ani, până la o valoare de peste 400 de miliarde de dolari.

În ceea ce privește prețurile cafelei din România, cele de la Lavazza costă în jur de 46 – 48 de lei, Tchibo și Fortuna se vând pe 50 de lei, în timp ce un pachet de cafea Jacobs poate fi cumpărat pentru 39 – 40 de lei.

În cazul în care vrei să înlocuiești cafeaua, specialiștii recomandă câteva băuturi care-ți vor da acel plus de energie de care ai nevoie.

Matcha

În cazul în care dorești să renunți la cafea, poți gusta celebrul Matcha, un ceai verde japonez care a fost măcinat sub formă de pulbere. O ceașcă din această băutură are aceeași cantitate de cofeină ca și cafeaua, dar deși este dulce are și o mică notă de amărăciune. Acest ceai trebuie preparat cu apă fierbinte, dar nu clocotită.

Cicoare

Cicoarea este un înlocuitor tradițional al cafelei, cunoscut de românii de pretutindeni. Nu conține cofeină dar te revigorează, iar această băutură are un efect pozitiv asupra siluetei tale. Nu are calorii, este bine absorbit de organism și suprimă pofta de mâncare.

Carob

Dacă îți pare cunoscut numele, ei bine, află că aceasta este pulpa uscată a fructului de carob (roșcove), care conține aproape 40% carbohidrați. Poți face o băutură pe bază de lapte și carob, care poate ține locul unei cești de cafea.

Carobul are un gust foarte bun, o cană de carob și lapte fiind puțin mai dulce decât cacaua. Această băutură genială îți dă un plus de energie