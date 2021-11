4 băuturi care înlocuiesc cafeaua de dimineață. Este timpul să încerci ceva nou!

Atunci când nu vrei să mai bei cafea și simți totuși nevoia de un plus de energie care să te ajute pe parcursul zilei, iată câteva băuturi care pot înlocui, cu succes, cafeaua. Cum se prerară patru dintre cele mai cunoscute băuturi calde din lume.

Cu ce băuturi poți înlocui cafeaua de dimineață

Cafeaua a fost dintotdeauna una dintre băuturile preferate ale oamenilor, deoarece, pe lângă gustul ei și aroma îmbietoare, cafeaua îți oferă un boost de energie de care ai nevoie pentru a-ți începe ziua cu bine. Cu toate acestea, există anumite persoane care nu consumă cafea din motive medicale sau preferințe proprii. Pentru acei oameni există anumite băuturi care pot înlocui cafeaua.

Matcha

În cazul în care dorești să renunți la cafea, poți gusta celebrul Matcha, un ceai verde japonez care a fost măcinat sub formă de pulbere. O ceașcă din această băutură are aceeași cantitate de cofeină ca și cafeaua, dar deși este dulce are și o mică notă de amărăciune. Acest ceai trebuie preparat cu apă fierbinte, dar nu clocotită.

Cicoare

Cicoarea este un înlocuitor tradițional al cafelei, cunoscut de românii de pretutindeni. Nu conține cofeină dar te revigorează, iar această băutură are un efect pozitiv asupra siluetei tale. Nu are calorii, este bine absorbit de organism și suprimă pofta de mâncare.

Carob

Dacă îți pare cunoscut numele, ei bine, află că aceasta este pulpa uscată a fructului de carob (roșcove), care conține aproape 40% carbohidrați. Poți face o băutură pe bază de lapte și carob, care poate ține locul unei cești de cafea.

Carobul are un gust foarte bun, o cană de carob și lapte fiind puțin mai dulce decât cacaua. Această băutură genială îți dă un plus de energie.

Masala

În cazul în care niciuna dintre cele trei băuturi enumerate mai sus nu te convinge, poți încerca celebra masala, o băutură originară din India. Acest lichid are consistența unei cafele și se prepară cu ceai negru, lapte și un amestec de condimente precum cuișoare, scorțișoară și cardamomfenicul.

De asemenea, în băutură se pot adăuga migdale, nucșoară și rădăcină de lemn dulce. Masala este cel mai puternic ceai negru și te ajută să ai multă energie pe parcursul zilei. Este ușor de preparat și extrem de gustos. Se bea aproape fierbinte.