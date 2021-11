Lovitură dură pentru Emma Răducanu. Mama ei a fost martoră la tot ce a pătimit VIDEO

Lovitură dură pentru Emma Răducanu. Jucătoarea britanică cu origini românești a jucat, marți, primul meci din cadrul turneului de la Linz. Câștigătoarea de la US Open a arătat că nu-și regăsește forma ce i-a adus primul trofeu de Grand Slam și a pierdut în fața chinezoaicei Xinyu Wang (106 WTA), scor 1-6, 7-6, 5-7. Iar totul s-a petrecut sub privirile unui spectator special pentru Emma Răducanu, chiar mama ei, de origine chineză.

Lovitură dură pentru Emma Răducanu. Jucătoarea britanică de 18 ani a făcut pasul înapoi după fulminanta victorie de la US Open. De atunci, adolescenta cu tată român și mamă chineză nu și-a mai regăsit ritmul și forța de joc dovedite la Grand Slamul american. A pierdut la Indian Wells și a câștigat doar două partide la Transylvania Open, unde a fost eliminată categoric de rivala ei de la junioare, Martha Kostyuc, din Ucraina. Marți, a venit rândul unei înfrângeri surprinzătoare în primul meci jucat la turneul de la Linz.

Emma Răducanu (20 WTA) a fost învinsă de chinezoaica Xinyu Wang (106 WTA), scor 1-6, 7-6, 5-7. Wang nu a intrat niciodată în Top 100 mondial și este prima sa victorie obținută în fața unei jucătoare clasată în Top 20. Mai mult, Emma a acuzat și probleme fizice, solicitând un time-out medical aproape de finalul întâlnirii. Este tot mai clar că lipsa unui antrenor, imediat după US Open, își spune cuvântul. Abia în aceste zile, Emma Răducanu a „bătut palma” cu germanul Torben Beltz (44 de ani), cel care a condus-o pe Angelique Kerber spre două titluri de Grand Slam și locul 1 mondial.

Până atunci, însă, britanica a fost nevoită să se descurce tot singură, așa cum a preferat să facă după despărțirea de Andrew Richardson, cel care i-a fost alături la US Open.

Mai dificil a fost faptul că eșecul Emmei de la Linz, s-a produs chiar sub ochii mamei sale, Renee. Aceasta a venit să asiste la confruntarea fiicei sale cu o adversară din țara sa de origine, China. Dar nu i-a purtat noroc adolescentei de 18 ani. După cum nici tatăl de origine română al jucătoarei britanice, Ion, nu i-a purtat decât un noroc parțial la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, unde Emma a fost „desființată” în sferturi. Rămâne de văzut dacă munca alături de noul antrenor o va readuce pe Emma Răducanu, în sezonul viitor, pe trasa așteptată a rezultatelor.

Emma’s mom is with her in Linz 🥰 pic.twitter.com/W67Z0IusqX

