Elena Băsescu primește o lovitură dură din partea fostului ei soț. Cătălin Tomată și fiica cea mică a președintelui au decis să se despartă, deși au o fetiță împreună.

Lovitură dură pentru Elena Băsescu. Ce a făcut fostul său iubit după ce au petrecut vacanţa împreună

În urmă cu doi ani, Elena Băsescu anunța că divorțează de Cătălin Tomată. Deși părea că și-a găist liniștea alături de el, mezina fostului președinte și tatăl fetiței sale au decis să meargă pe drumuri separate.

Acum, Cătălin Tomată și-a găsit o nouă iubită și pare că o răsfață la maximum. El a și postat câteva fotografii. Aflați la un restaurant de lux, cei doi au pozat îmbrățișați, însă identitatea noii sale iubite nu a fost dezvăluită.

Cu toate acestea, cei doi par să fie îndrăgostiți. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce Elena Băsescu și Cătălin Tomată au fost fotografiați împreună.

Lucrurile par cu atât mai ciudate cu cât cei doi au mers împreună în vacanță alături de cei trei copii. Vedeta a și postat o fotografie cu fostul soț, în piscină alături de Anastasia, cu descrierea „Tătic la datorie”.

Cei doi au participat la petrecerea micuței lor și au sărbătorit-o împreună, deși s-au despărțit. Micuța a avut o petrecere superbă, cu baloane, decoruri impresionante și un tort spectaculos. Anastasia este cel de-al treilea copil al Elenei Băsescu.

Cătălin și Elena Băsescu s-au luptat pentru custodia fetiței

Cătălin și Elena Băsescu s-au luptat în fața judecătorilor pentru custodia Anastasiei. Bărbatul a fost nemulțumit că fetița a rămas cu mama ei și a vrut să obțină în instanță custodia.

Recent, Elena Băsescu a plecat în vacanță alături de Elena Udrea și Adrian Alexandrov. În timp ce fiica președintelui și-a lăsat copiii cu bona, Elena Udrea a rugat-o pe mama ei să aibă grijă de fetiță.

Cele două au mers să petreacă în Mykonos, insula vestită pe care toate vedetele merg să petreacă în stil mare.

Elena Băsescu are 40 de ani și are 3 copii. Anastasia este născută în 2018 și este fetița pe care Eba o are alături de Cătălin Tomată. Vedeta mai are încă doi copii, Traian și Sofia, alături de Bogdan Ionescu, Syda, de care s-a despărțit în 2016.

Între timp, Bogdan Ionescu s-a căsătorit cu iubita lui, Sheila Giafer, la finalul anului 2020. Cei doi au avut nunta la Palatul Çırağan, din Istanbul.