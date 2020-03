Lovitură devastatoare pentru Simona Halep. O fostă jucătoare de tenis, acuzații dure la adresa româncei: ”E incorect!”

O fostă jucătoare de tenis i-a adus acuzații dure Simonei Halep după ce WTA a decis să le permită jucătoarelor să primească sfaturi din partea antrenorilor direct din tribune.

Fosta jucătoare Sam Smith a declarat că WTA a comis cea mai mare nedreptate din istoria tenisului feminin, prin modificarea ce a intrat în vigoare în februarie. Mai exact, după ce WTA a hotărât să le permită jucătoarelor să primească sfaturi din partea antrenorilor direct din tribune, Smith a avut o reacție vehementă. Sportiva a afirmat că i se pare incorectă această modificare și susține că jucătoarele mai slab cotate sunt dezavantajate. Smith a dat exemplu relația dintre Simona Halep și Darren Cahill.

În acest context, sportiva a adus-o în discuție pe Halep, spunând că își permite un antrenor de top, care îi câștigă meciurile constant în circuit, iar ea dă peste o jucătoare venită din calificări, care nu are banii necesari să aibă un antrenor, lucru nedrept.

„Ce facem cand Simona Halep isi permite un antrenor de top precum Darren Cahill, care ii castiga meciurile in mod regulat in circuit, iar ea da peste o jucatoare venita din calificari, care nu are banii necesari sa aiba un antrenor? Este nedrept, complet nedrept! De ce au adus asa ceva in jocul nostru?!”, a completat Smith la postul Channel 9.