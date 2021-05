Lovitură cumplită pentru fratele lui Ion Dolănescu. A fost reținut pentru fraudă fiscală

În anul trecut, și în prima parte a anului 2021, majoritatea artiștilor lăutari au avut de suferit. Fără concerte, petreceri, nunți și botezuri, veniturile acestora au scăzut dramatic. Cu toate astea un număr semnificativ de astfel de artiști au reușit totuși să supraviețuiască. Cum? Foarte simplu, înșelând statul și făcând evaziune fiscală. Printre aceștia s-ar fi aflat și fratele celebrului Ion Dălănescu, Constantin Dolănescu.

Evaziune fiscală în lumea lăutarilor

Este un fapt cert că anul 2020 a fost un an dezastruos pentru majoritatea artiștilor din România, și nu numai. Fiind sub auspiciul restricțiilor, toate evenimentele private, nunți, botezuri, etc, au fost interzise. De aici a început calvarul pentru unii, veniturile lor depinzând direct de astfel de evenimente. Dar, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, a existat un grup inteligent care a reușit să se descurce.

Conform Antena3 un grup consistent de lăutari din județlul Dâmbovița s-au gândit că pot să câștige bani din două părți. Una ilegală la acea vreme, cântând la petreceri private, ilegale. Al doilea mod a fost de a lua de la statul român bani, orin dovada faptului că Pandemia le-a afectat veniturile.

Constantin Dolănescu inclus în grupul infracțional

Se pare că lucrurile au mers o perioadă, până când au intervenit procurorii. Zecile de lăutari dâmbovițeni au fost acuzați acum de evaziune fiscală, înșelăciune, fals, uz de fals și fals în declarații. Surpriza mare a fost că s-a aflat cine mai face parte din acest grup infracțional. Este vorba de fratele celebrului solist de muzică populară Ion Dolănescu.

Constantin Dolănescu, împreună cu alți colegi de breaslă, ar fi făcut fals în acte publice, cerând inemnizații de la stat, pe fondul efectelor Pandemiei. Numai că lucrurile nu au mers așa cum au plănuit, acum fiind pasibil de încisoare pentru evaziune fiscală, înșelăciune, fals, uz de fals și fals în declarații. Conform Poliției Târgoviște, cei 23 de lăutari au reușit să înșele statul din octombrie anul trecut și până în aprilie 2021. Actele fuseseră falsificate cu ajutorul a două societăți comerciale care făcuse mai multe contracte de prestări servicii pe numele acestora.

Constantin Dolănescu și ceilalți 22 de lăutari au primit în această perioadă indemnizații de la stat, prejudiciu ridicându-se la 1.550.000 de lei. toți cei 22, în frunte cu Constantin Dolănescu au fost arestați azi-noapte și duși la Parchetul de pe lângă Judecătoria Targovșite pentru dispunerea unor măsuri preventive. Majoritatea, mai spun sursele, și-au recunoscut vina, așa că urmează instrumentarea dosarului și punerea acestora sub acuzare, conform Antena3.