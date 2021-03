Loto 6 din 49 și Joker. Numerele extrase duminică, 7 martie 20221

Românii care și-au încercat norocul așteaptă cu sufletul la gură ediția azi de la Loto pentru a afla dacă sunt sau nu câștigători. Iată numerele extrase azi, 7 martie, la toate categoriile!

Loto 6/49. Noi câștigători la Loteria Română!

Loteria Română vine cu noi premii pentru extragerea din seara aceasta! Românii care și-au încercat norocul la una din categorii sau au optat pentru mai multe dintre ele așteaptă cu sufletul la gură să vadă rezultatele.

Mai exact, premiile urmează să fie ridicate de cei care au participat la categoriile: Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Jokerul are azi un report trecut de pragul de 4.3 milioane de euro, rămânâd astfel jocul cel mai râvnit în rândul jucătorilor de noroc. Rezultatele extragerii sunt transmise în timp real pe România TV, dar și aici, de la orele 18:15.

A doua tragere, tragerea suplimentară, are fonduri de câștig după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Numerele extrase la tragerea LOTO de azi, 7 martie

Loto 6/49

Noroc

Joker

Noroc Plus

Loto 5/40

Super Noroc

Cum se desfășoară extragerile?

„Tragerile se desfasoara in spatii adecvate si sunt televizate. Atributiile comisiei sunt reglementate prin Normele privind organizarea si desfasurarea tragerilor. Inainte de inceperea tragerilor, se efectueaza probele premergatoare : operatiunea de cantarire a bilelor, comisia de tragere verifica integritatea si functionarea urnei, dar si faptul ca in urna nu exista bile.

Pentru extragerile jocurilor tip LOTO se folosesc seturile de bile furnizate de producatorul urnelor. Bilele sunt confectionate din polimeri sintetici cu structura solida si nu contin cipuri. Acestea sunt multicolore, fiecare decada fiind diferit colorata pentru a conferi un aspect placut din punct de vedere estetic si pentru a se putea verifica cu usurinta numarul de bile introdus in urna.

Pe parcursul desfasurarii tragerii, fiecare membru al comisiei consemneaza in procesul verbal numerele extrase, in ordinea aparitiei acestora. La final, procesele verbale ce contin rezultatele oficiale ale tragerii vor fi sigilate intr-un plic de catre presedintele comisiei si se va semna de catre toti membrii prezenti ai comisiei de tragere. Pe baza rezultatelor oficiale consemnate in procesele verbale, sub supravegherea comisiei de omologare, se efectueaza trierea automata a tuturor variantelor jucate pentru tragerea respectiva, in vederea stabilirii variantelor castigatoare”, arată loto.ro.

Câți bani îți ia statul din câștig?

În Monitorul Oficial a fost publicată legea nr. 124/2015 în privința aprobării OUG nr. 92/2015 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative. Principalele modificări aduse de actul normativ a menționat la legislația actuală:

• pct. 32 din lege “(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:”

• pct. 32 din lege “(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură: … b) veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, (…) și lozuri, sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit”.