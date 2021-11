Loteria vaccinării din noiembrie 2021. Când vor fi extrase numerele câștigătoare

Românii au o nouă șansă de câștig, după ce autoritățile au decis organizarea loteriei vaccinării, cu scopul de a stimula imunizarea în rândul cetățenilor. Extragerile sunt săptămânale și se desfășoară pe parcursul lunilor din acest final de an. În privința numerelor care urmează să fie extrase, reprezentanții loteriei au stabilit data la care participanții vor afla numerele câștigătoare din prima săptămână a lunii noiembrie, la loteria vaccinării.

Când are loc prima extragere pentru loteria vaccinării, din luna noiembrie

Românii care s-au imunizat împotriva Covid-19 au o nouă ocazie de a câștiga premiile puse în joc la loteria vaccinării pentru luna noiembrie. Cea de-a șasea extragere săptămânală urmează să aibă loc duminică, 7 noiembrie. Participanții care s-au înscris la loterie și care au ca număr de ordine unul dintre cele prezente în intervalul 2.331.900 – 2.564.551, au o șansă de câștig.

Potrivit regulamentului, vor participa la această extragere cei care s-au înscris până vineri, 5 noiembrie, la orele 12:00. La această extragere săptămânală de la loteria vaccinării se vor acorda 80 de premii de 10.000 de lei şi unul de 100.000 de lei. Extragerea numerelor câștigătoare urmează să fie difuzată la TVR 1, duminică, 7 noiembrie, de la ora 20:50.

Cine poate participa la loteria vaccinării

Organizarea loteriei vaccinării are ca scop stimularea imunizării contra SARS-CoV-2, în rândul cetățenilor. Aceasta constă în extragerea aleatorie a unor numere, pentru acordarea premiilor în bani puse în joc. La loteria vaccinării pot participa toate persoanele vaccinate cu schema completă, care au generat certificatul digital în baza CNP-ului și care se înscriu să participe la extrageri în aplicația ce poate fi accesată de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

După înscriere, participantul va primi un număr de ordine cronologic, corespunzător momentului în care acesta s-a înregistrat. Un singur număr poate fi atribuit aceluiași CNP și este transmis prin e-mail către contul utilizatorului care s-a autentificat pe site-ul menționat anterior.

Câte extrageri vor avea loc

Loteria vaccinării se desfășoară pe parcursul a 14 săptămâni, în perioada 3 octombrie – 31 decembrie 2021 și presupune 19 extrageri, după cum urmează:

14 extrageri, câte una săptămânal

3 extrageri, câte una lunară

2 extrageri organizate în săptămâna 14, respectiv în ultima săptămână a acțiunii.

Premiile puse în joc. Participanții au câte 4 șanse de câștig

Un număr total de 1.139 premii în valoare totala de 15.000.000 de lei, urmează să fie acordate câștigătorilor înscriși la loteria vaccinării:

81 de premii săptămanale (80 de premii a câte 10 000 lei + 1 premiu mare săptămânal de 100.000 lei);

3 premii lunare, (câte 1 premiu în ultima săptămână a fiecărei luni de 300.000 lei);

2 premii la finalul loteriei vaccinări, respectiv în luna 3, săptămâna 14, respectiv 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei.

Fiecare dintre participanții la loteria vaccinării are patru șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a intra în posesia a patru premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare in valoare de 1.000.000 lei, potrivit loto.ro. În data de 31 decembrie, urmează să fie extrase numele din finala loteriei vaccinării. Premiile vor fi in valoare de 500.000 de lei și marele premiu va fi de 1.000.000 de lei.

Rezultatele sunt disponibile pe site-ul Loteriei Române, pe cel al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerului Sănătății.