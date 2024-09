Loredana, surprinsă într-o ipostază inedită în dormitor. Fotografiile fac furori pe social media

Loredana Groza nu se dezminte și a pozat din nou provocator. Artista s-a lăsat fotografiată în dormitor de data aceasta, purtând o lenjerie de culoare albă, cu dantelă. Cei care au văzut imaginile au fost cuceriți de felul în care arată Loredana, la 54 de ani.

Din când în când, Lori își surprinde fanii din mediul online cu fotografii provocatoare. Artista nu ratează nicio ocazie de a-și pune în valoare formele și de a publica imaginile în mediul online. De data aceasta, Loredana Groza s-a lăsat fotografiată în pat, purtând o ținută sumară, de culoare albă, cu dantelă.

Fotografiile au fost apreciate de cei care o urmăresc, care i-au lăsat like-uri și comentarii. ”Ești ce mai frumoasă femeie din România la vârsta ta”, ”Foarte frumoasă așa”, ”Ești minunată, Lori, să fii sănătoasă și împlinită sufletește”, ”Super frumoasă” – au fost câteva dintre comentariile primite la postare.

Au existat însă și câțiva internauți care i-au reproșat artistei că pozează prea provocator și că ipostaza nu este una demnă de o artistă de rangul ei.

Loredana are aceeași siluetă de ani buni, iar mulți sunt de părere că a descoperit secretul tinereții și că timpul stă în loc pentru ea. Au existat numeroase speculații cum că ar fi apelat la bisturiu pentru a arăta bine, însă Lori spune că nu are nicio operație estetică și că face doar eforturi foarte mari pentru a arăta bine.

În ceea ce privește silueta, Lori declara în trecut că are o disciplină de fier atât din punct de vedere alimentar, cât și din punct de vedere sportiv. Face multă mișcare, în special yoga, și nu consumă alimente care îngrașă.

”Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să îți cunoști corpul. Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru. Sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că tot noi suntem cei care plătim creditul”, a mărturisit Loredana Groza într-un interviu acordat în trecut pentru Unica.

”Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente, chestii non-invazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez. E o muncă grea să arăţi bine”, mai spunea artista, pentru Antena Stars.