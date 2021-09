Loredana Groza rupe tăcerea după ce s-a vehiculat că are Covid-19. Care este adevărul despre starea ei de sanătate  

După ce s-a filmat pe patul din spital, acum câteva zile, presa a speculat faptul că Loredana Groza ar fi fost infectată cu virusul COVID. Faimoasa cântăreață face lumină asupra acestui subiect și spune, de fapt, ce a pățit și cum se simte acum.

Acum câteva zile, Loredana Groza și-a speriat fanii după ce s-a pozat pe patul de spital, imagine pe care însăși jurata de la X Factor România a distribuit-o pe rețelele de socializare.

După ce jurnaliștii de la Ciao au scris că celebra artistă ar fi fost infectată cu noul coronavirus, Loredana a decis să rupă tăcerea și să spună ce probleme de sănătate ar fi avut, de fapt.

Se pare că focoasa blondină nu ar fi avut COVID, lucru pe care l-a declarat marți seară, în data de 21 septembrie, la Antena 3. După ce a intrat în direct, printr-o conferință video, solista a declarat că se simte mult mai bine și a fost externată acasă. Reamintim faptul că Loredana Groza a fost, anterior, vaccinată cu ambele doze anti-COVID.

„Nu sunt la spital, sunt acasă şi te urmăresc. Sunt în faţa televizorului. Am văzut şi eu cu stupoare. Nu are nicio legătură cu realitatea. Sunt nişte ştiri false, de la început până la sfârşit. Am citit şi eu dimineaţă şi zilele trecute. Am avut nişte probleme, o situaţie medicală care s-a rezolvat.

Nicio legătură cu Spitalul Matei Balş, în care se pare că ar fi trebuit să fiu internată la ora asta. Nu am avut absolut nicio răceală, absolut nicio gripă, nimic legat de vreo boală COVID, sau vreo legătură cu vreo răceală.

Vreau să le spun tututor celor care au citit aceste ştiri că sunt false. Vineri va fi o nouă ediţie X Factor, intrăm în Bootcamp. Cât de curând vom începe filmările, chiar peste câteva zile. Next Starul continuă şi el, toate lucrurile sunt bune, suntem ok”, a mai declarat Loredana Groza.