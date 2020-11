Loredana Groza nu a fost recunoscută de un bun prieten. Ce s-a întâmplat într-o emisiune TV

Invitat într-o emisiune, actorul Mugur Mihăescu s-a arătat surprins de noul look al cântăreței Loredana Groza. El a dat de înțeles că nu o mai recunoaște pe Loredana datorită felului în care aceasta s-a schimbat. ”Unde e Lori că nu o văd.

În cadrul unei emisiuni TV, Mugur Mihăescu a fost șocat când a văzut o imagine recentă a Loredanei Groza. Actorul a observat că aceasta este total schimbată față de cum o știa el.

În cadrul aceleiași emisiuni, lui Mugur Mihăescu i s-a cerut să caracterizeze mai multe vedete din showbiz cu un singur cuvânt. În cazul lui Ion Țiriac, actorul a folosit cuvântul ”arici”, iar Andei Adam i-a fost atribuită localitatea Dăbuleni. Mai simplu a fost în cazul actriței Lili Sandu, pentru care, la caracterizare actorul a folosit cuvântul ”bună”, potrivit Spynews.ro.

Loredana Groza arată uluitor la cei 50 de ani ai săi. Cu toate că mulți au acuzat-o că a exagerat cu operațiile estetice, artista susține că adevărul este cu totul altul. Așadar, vedeta a dezvăluit care este ritualul ei de îngrijire.

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă ”acuză”. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație. E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a declarat Loredana Groza pentru revista VIVA.