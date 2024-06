Loredana Groza, la un pas de accident vestimentar. Fusta prea scurtă i-a jucat feste, detaliul pe care toți l-au observat

Loredana Groza este, fără doar și poate, una dintre cele mai versatile și iubite artiste din România, cu o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul a mai mult de trei decenii. Cunoscută nu doar ca solistă, ci și ca actriță și personalitate TV, aceasta a reușit să se reinventeze constant, rămânând mereu relevantă în showbizul românesc. Blondina are 54 de ani, însă arată mai bine ca niciodată!

Peste doar 4 zile, Loredana Groza va împlini 54 de ani, dar continuă să se mențină într-o formă fizică de invidiat, dovadă în acest sens fiind cele mai recente fotografii postate pe rețelele sociale.

Recent, artista a fost la un pas de accident vestimentar, după ce s-a pozat într-o fustă albă foarte scurtă! Nu doar că i-a pus în evidență picioarele lucrate în sala de fitness, dar aproape că era să se vadă și lenjeria intimă (vezi GALERIA FOTO). Cu toate acestea, fanii Loredanei Groza au fost încântați de apariția idolului lor, pe care l-au copleșit cu aprecieri și cuvinte frumoase:

De-a lungul timpului, Loredana Groza a susținut că motivul pentru care reușește să aibă o siluetă de invidiat constă în numărul de antrenamente și stilul de viață sănătos.

În legătură cu operațiile estetice, cântăreața de 54 de ani a negat că a apelat la ele.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a precizat vedeta pentru revista Viva.