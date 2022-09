Loredana Groza, în doliu. Vedeta trece prin momente grele: „Parte din familie. Drum lin să ai!”

Loredana Groza trece prin momente extrem de grele. Aceasta și-a pierdut o bună prietenă care a făcut parte din familia sa pentru 15 ani. Fosta jurată de la emisiunea ,,Vocea României” a postat câteva amintiri deosebite pe pagina ei oficială de Facebook și a reușit să îi emoționeze pe internauți cu mesajul din descriere. „Parte din familie. Drum lin să ai! O să ne fie așa dor…E tare greu să îți spun la revedere”, a scris cântăreața în mediul online.

Loredana Groza trece prin momente dificile. Aceasta și-a luat adio de la cățelușa sa. Fosta jurată de la emisiunea ,,Vocea României” a pierdut un suflet curat după 15 ani de iubire necondiționată, devotament și loialitate.

Vedeta susținut că mai are un pui de la micuța prietenă care îi simte enorm lipsa după dispariția sa. Blondina a reușit să îi emoționeze pe internauți cu mesajul ei, mai cu seamă pe iubitorii de animale care știu cât de mult doare o astfel de tragedie.

,,In dimineata asta am pierdut-o pe Laira, cainele meu iubit…🖤 Aproape 15 ani de devotament, loialitate, dragoste neconditionata.. Calitati pe care putini oameni le mai au in zilele noastre.. Mi-a aratat dragoste in fiecare clipa, oricand era in preajma mea..

Laira a fost o mama incredibila, punand-o pe Nichita, fata ei si unicul pui intotdeauna inaintea ei.. Acum Nichi a ramas de una singura.. dar inca o mai cauta sa se joace cu ea..”, a scris vedeta pe Facebook.