Loredana Groza, dialog indecent cu Răzvan și Dani. Prezentatorii se tem acum de reacția CNA: ”Îmi place cu finalizare”

Loredana Groza a rupt toate topurile cu piesa asta. „Fericire”, cea mai controversată melodie a momentului, se bucură de un imens succes în mediul online. Hitul în care apar 10 dintre cei mai cunoscuți interpreți de manele din România a intrigat întregul showbiz. Invitată la Neatza cu Răzvan și Dani, Loredana a avut parte de o apariție incendiară, alături de Costi Ioniță.

Cei doi artiști au vorbit despre colaborarea lor inedită și piesa Fericire, un featuring cu Florin Salam, Jador, Culiță Sterp, Vali Vijelie, Adi de la Vâlcea și alți cântăreți de manele de la noi. Melodia se află pe primul loc în tendințe pe Youtube. Întrebată de Răzvan și Dani cum a început colaborarea dintre ea și Costi Ioniță, focoasa Loredana i-a șocat pe toți cu răspunsul ei.

Ceea ce a început a fi o discuție lejeră s-a transformat într-un schimb de replici fierbinți între invitați și prezentatori. Îmbrăcată într-un costum mulat lila cu roz, cu un decolteu generos la vedere, frumoasa Loredana a atras privirile tuturor bărbaților din platou.

Costi Ioniță: Nu este manea. Nu am gândit proiectul în minuțiozitate, am zis hai să vedem dacă putem să aducem mai mulți. Pionul principal a fost loredana care a spus din prima da, asta inseamna sa fii diva, sa fii forta.

Dani: Loredana este cel mai open artist pe care-l cunosc. Toată lumea, inclusiv mama, este curioasă cât de decoltată vine Loredana astăzi. Uite, mamă, mai puțin decoltată de atât nu s-a putut. A trecut prin mai multe percheziții, în spate.

Loredana: Îmi place (n.r – de Costi), am încredere în el, el are încredere in mine. Mie îmi place cu finalizare, cu fericire. Ce e, Răzvane, de ce faci așa?

Răzvan: A, nu, nimic, am sinuzită (spuse el, ținându-și mâna la frunte).

Dani: O să ne scrie CNA-ul. (râde)