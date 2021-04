Loredana Groza, aspru taxată după clipul cu maneliști: ”E doar nulă. Nu e nici cool, nici excesiv”

Loredana Groza este, în continuare, aspru taxată pentru cea mai nouă piesa sa, în colaborare cu 11 maneliști.

De data aceasta, cel care a luat-o în vizor este fashion editorul Maurice Munteanu, care a postat un ample mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a criticat atât piesa ei, dar și stilul vestimentar, aspecte pe care le consideră ”nule” la ea.

”S-a tot scris despre chestia asta cu Loredana. Au curs râuri și lacrimi despre manele & rasism. Eu nu am nimic cu manelele (chiar dansez în draci, uneori, pe manele), nu am nimic nici cu Loredana (dimpotrivă, îi ador piesele vechi). Dar am, totuși, ceva de zis din perspectiva unui cetățean (care întâmplător e și fashion editor), dar care ascultă și muzică:

1. Loredana e nulă din punct de vedere stilistic. Nulă! Aici nu vreau să aud nimic despre libertatea de a fi tu însuți, gusturi și alte bla-bla-uri. E doar nulă. Nu e nici cool, nici excesivă, nici versaciană, nici experimentală, nici alternativă. E doar nulă.

2. Piesa e nulă. Putea fi o manea explozivă, simpatică, dansantă. Putea să aibă un mesaj. Nu are. E doar nulă.

Nu sunt hater. Dar mi-e greață să văd cum niște alți cetățeni încearcă cu disperare să justifice un produs nul și să scrie pagini întregi despre nimic, crezând că fac societatea mai bună și că luptă pentru toleranță.

În realitate, ne confruntăm cu un spectacol sinistru, spectacol care nu face altceva decât să țopească și mai tare un peisaj țop prin excelență. Romica Puceanu se răsucește în mormânt, săraca. Și, by the way, le dădea clasă! Dacă tot vorbim despre stiluri și ritmuri”, a scris Maurice Munteanu pe Facebook.