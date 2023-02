Loredana Groza, apariţie neaşteptată pe internet. Poza la care nu se aştepta nimeni, toţi au observat. Foto

Cu toate că, în ultima vreme, a oferit fanilor săi numeroase surprize, cea mai recentă apariție a artistei a fost cu adevărat neașteptată. Loredana Groza a publicat o fotografie pe care puțini s-ar fi așteptat să o vadă și în care apare într-o ipostază…provocatoare!

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Cu o carieră fabuloasă, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este excentrică, nonconformistă, mereu în schimbare și provocatoare, nefiindu-i teamă să se exprime și să se expună în moduri ce au stârnit critici.

Artista a făcut furori recent în mediul online, cu o fotografie făcută acum ceva ani, în 2010, în care apare înconjurată de mai multe tinere îmbrăcate în celebrul costum de iepuraș specific unei reviste pentru bărbați: „Vremurile Playboy…în 2010” – a scris vedeta în descrierea imaginii.

Cu toate că o astfel de imagine ar fi stârnit, fără doar și poate, imaginația celor care îi urmăresc activitatea pe platformele de social media, Loredana a închis secțiunea de comentarii și a restricționat afișarea numărului de like-uri date fotografiei.

Loredana Groza a pozat și ea în cunoscuta revistă, în anul 2000, când publicația aniversa un an pe piața din România. Artista a dezvăluit că a acceptat propunerea fiind perfect conștientă că o asemenea apariție va fi intens criticată.

„După ce născusem am primit această propunere și, ținând cont că încă există prejudecăți în lume și în România, a fost un fel de manifest al meu pentru toți cei care gândesc retrograd”, a povestit, la vremea respectivă, despre această experiență Loredana Groza.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Playtech Știri, tatăl artistei a dezvăluit că familia a avut alte planuri pentru cariera Loredanei Groza.

„Nevastă-mea a vrut ca ea să facă ASE-ul, să se facă contabilă. Are acum atâtea filme, peste 300 de piese, care rămân în zestrea muzicală. Piesele ei au conținut, ea nu pune orice conținut în text.

Noi am făcut acum două săptămâni un text despre iubire, m-a pus să schimb. Pe mine ea m-a format, m-a stilizat, m-a perfecționat prin pretenția ei de calitate. Ea are alte trăiri, e umblată mai mult. Am fost și eu, și-n Brazilia, și-n India.

Dar nu am fost chiar peste tot, ea are o experiență vastă despre viață, lume. Oi fi eu bătrân, dar nu înseamnă că sunt chiar așa înțelept. Întotdeauna am luat de la ea învățăminte”.