Lora spune adevărul despre „scandalul” cu Delia. Cine trebuia să cânte piesa „Lololo”, de fapt: „Nu m-a sunat să mă întrebe”

Lora a spus lucrurilor pe nume. Artista a explicat care este, de fapt, situația dintre ea și Delia în ceea ce privește scandalul legat de piesa „Lololo”. Cântăreața se apără și a dezvăluit de la cine a pornit cearta, dar și cine a avut ideea să reinterpreteze piesa trupei Azur.

Lora este prima artistă din România care a lansat propriul brand de cosmetice, Go Beautiful, brand lansat în urmă cu 5 ani. Vedeta își ține fanele la curent cu beneficiile produselor ei, de pe urma cărora câștigă destul de bine.

Totuși, viața de artistă este într-o continuă schimbare, iar Lora se consideră și cântăreață, dar și antreprenor. De asemenea, artista a dezvăluit și ce activități are atunci timpul îi dă voie, dar și despre ”scandalul” dintre ea și Delia.

Lora a explicat că lucrurile au fost înțelese greșit, iar ea și Delia nici măcar nu s-au certat. Consideră că presa a vândut informația greșit, fără a cere și părerea ei și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, și de ce s-a ajuns într-o asemenea situație.

Eu eram în Bali când s-a întâmplat chestia asta, filmam imagini pentru a avea eu footage video în cazul în care vreau o piesă de vară cu imagini din Bali. Aveam chestia aia filmată, am filmat vreo trei zile, aveam și demo-ul ăsta de care zic, urma să încerc să înregistrez și eu să văd cum sună, dar nu am apucat să fac asta, că între timp Delia a lansat piesa Lololo cu totul.

„Eu nu am înregistrat nicio piesă, pe mine nu m-a sunat să mă întrebe nimeni, ceea ce nu mi se pare jurnalistic corect. În schimb, s-a aflat că ar fi ajuns la mine un demo care avea ca refren inspirat din Lololo, era o piesă originală, cu refren inspirat din piesa aia.

Vedeta a mărturisit că nu a avut în plan să îi facă rău Deliei, pentru că nu înregistrase piesa. Când a început să se vorbească în presa, Lora nu ar fi fost acasă și a aflat de tot scandalul când a ajuns în România.

Ce o deranjează cel mai tare este faptul că Nelu de la Azur a fost informat greșit și s-a supărat pe ea și încă nu au apucat să își regleze conturile.

„Deci nimeni nu a vrut să facă rău nimic, eu nu am înregistrat nicio piesă, nu am vrut să iasă niciun tărăboi. Eu cu Delia nu suntem certate, eu am aterizat în România și m-am trezit într-un scandal. Ce mi se pare trist e că a fost sunat Nea’ Nelu pe care eu îl respect și căruia i s-a spus că eu vreau să lansez piesă și s-a speriat, și a început să se supere că” Delia i-a dat bani, că n-are voie Lora, că nu”.

Eu m-am simțit foarte prost la un moment dat, eu nu am apucat să vorbesc cu Nea’ Nelu. Eu am casa mea de discuri, apropo, Music On se numește, să știți”, a mai explicat Lora.