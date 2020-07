Ce a mărturisit Lora când s-a întors în România. Mesajul artistei i-a făcut pe mulți să plângă

Cântăreața Lora și partenerul ei, Ionuț Ghenu, au ajuns în țară după ce au fost blocați de pandemia de coronavirus mai multe luni în Bali. Cei doi nu au mai putut pleca din Bali, din cauza restricțiilor impuse de autorități pentru a stopa răspândirea virusului, încă de la debutul pandemiei.

Ce a spus Lora când s-a întors în România după 135 de zile de carantină în Bali. Mesajul cântăreței i-a făcut pe mulți să plângă

Cântăreața Lora și Ionuț Ghenu s-au întors din Bali după 135 de zile de carantină. În tot acest timp, cei doi ar fi vrut să revină în țară, dar nu au putut din cauza pandemiei de COVID-19. Lora și partenerul ei, Ionuț Ghenu, au fost blocați în Bali pe întreaga durată a carantinei, începutul pandemiei de coronavirus prinzându-i în locația de vis, de unde nu au mai putut pleca din cauza restricțiilor impuse pentru a opri răspândirea virusului ucigaș.

Lora și-a ținut fanii pnline la curent și a publicat constant pe rețelele de socializare. „Încă puțin și ajungem acasă. Mulțumim pentru primire! E minunat când lumea iți cunoaște povestea. Mulțumesc mama..”, a scris aceasta miercuri, 22 iulie, înainte de a ajunge în țară.

Lora, direct în salonul de cosmetică după ce a ajuns în România

Cum a ajuns în țară, Lora nu a stat mult pe gânduri și s-a dus direct la un răsfăț care i-a lipsit în Bali. A mers la un cabinet de cosmetică, de unde a și publicat câteva filmulețe. Astfel, Lora își aranja manichiura, la doar puțin timp după ce a ajus în România.

„Încă nu-mi vine să cred că mâine, după 5 luni, zburăm spre casă. Doamne ce experiență!”, scria Lora pe rețelele de socializare, cu o zi înainte de ajunge în țară.

Cum a fost carantina Lorei în Bali

În zilele de carantină din Bali, Lora și Ionuț Ghenu au locuit în trei hoteluri și patru case. Ultimele două au fost închiriate pentru câte o lună. Casele aveau piscină, curte, verdeață, astfel că artista s-a simțit în siguranță.

„La început am trecut printr-un roller coaster emoțional, eram panicată că nu aveam control, nu știam ce se va întâmpla. Acum realizez că mi-a prins foarte bine obligația aceasta pe care mi-a dat-o viața, de a sta izolată aici. Am avut timp să mă ocup de mine, nu mai am starea aceea negativă dată de stres și alergătura continuă. Toți cei cu care vorbesc la telefon îmi spun că acum sunt cea mai bună versiune a mea”, spunea Lora, potrivit click.ro.