Lora a recunoscut de ce nu are copii. A fost mai deschisă ca niciodată: „Când am putut şi am vrut, nu am avut omul potrivit lângă mine”

Lora, pe numele său real Laura Petrescu, trăiește de opt ani de zile o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu, fostul iubit al Doiniței Oancea. Cu toate acestea, solista este întrebată tot mai des de ce nu face copii. În cadrul podcastului Lianei Stanciu, artista a dat cărțile pe față și a recunoscut de ce nu a devenit mamă până acum.

Lora se iubește de mai bine de 8 ani cu Ionuț Ghenu și sunt foarte fericiți împreună. Cei doi nu s-au căsătorit până acum și nici nu se grăbesc cu venirea pe lume a unui copil. Totuși, solista este aspru criticată că nu vrea să-și întemeieze o familie și să aibă urmași.

Invitată în cadrul podcastului Lianei Stanciu, cântăreața a fost mai sinceră ca niciodată și a explicat de ce nu a făcut copii până la vârsta de 41 de ani. Lora a recunoscut că a vrut la un moment dat să devină mamă, dar nu a avut omul potrivit lângă ea.

„Multă lume mă judecă fără să mă cunoască, fără să ştie multe lucruri. Atunci când am putut să am copii şi am vrut am avut omul nepotrivit lângă mine, contrar spuselor lumii. El mi-a spus ceva, apoi când am avansat în relaţie m-am trezit că nu corespundem, că nu avem acelaşi ţel.

Nu şi-a dorit, deşi era foarte important pentru mine să îl fac. Totul s-a agravat, eu nu cred în imposibil, cred în Dumnezeu, el decide. Voi fi mama într-un fel sau altul, sunt sigură. Vreau să ajungă acest mesaj la alte femei: să ai grijă de tine nu este o dovadă de egoism, ca să poţi da altora bucăţi din tine trebuie să fii tu bine.”, a dezvăluit Lora, în cadrul interviului.