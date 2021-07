Logodnicul Elenei Marin a făcut anunțul cel mare la Teo Show. Întreg platoul a rămas uimit

Elena Marin a demonstrat, după mai mult de șase luni de supraviețuire, că este una dintre cele mai puternice, competitive, echilibrate și responsabile concurente de la Survivor România. Ce a mărturisit Andrei, logodnicul celebrei coregrafe, în direct la Teo Show. Toți au rămas cu gurile căscate.

Întoarsă înapoi în țară, frumoasa dansatoare a dat o fugă până la salonul de înfrumusețare unde s-a machiat, s-a vopsit și s-a bucurat de câteva ore de răsfăț feminin care i-au lipsit în jungla dominicană. Invitați la Teo Show, Elena Marin și iubitul ei Andrei au vorbit despre planurile lor de viitor, logodnicul coregrafei dând vestea cea mare.

Deși roșcata a plecat cu inima îndoită la Survivor România, după ce iubitul ei Andrei nu a fost în totalitate de acord să participe la competiția din Republica Dominicană, se pare că cei doi au revenit la sentimente mai bune și planifică nunta. Mai mult de atât, cei doi vor să devină cât mai repede părinți:

Singura Faimoasă de la linia de start care a rămas până aproape de finalul competiției din Republica Dominicană, Elena Marin este mândră și mulțumită de parcursul său de la Survivor România. Cu toate acestea, vedeta a rămas cu anumite probleme de sănătate la glezna dreaptă și speră ca totul să se rezolve cât mai repede, după un control medical detaliat.

De asemenea, coregrafa a mărturisit că iubitul ei Andrei nu a fost în totalitate de acord cu participarea ei la Survivor, dar chiar și așa a susținut-o de la distanță. Elena Marin spune că cei doi s-au regăsit, după o pauză de șapte luni, și se iubesc mai mult decât niciodată.

„Am rămas cu problema la glezna dreaptă. O să merg să văd ce se întâmplă! Eu nu am conştientizat ce se întâmplă acasă. Abia când am ajuns în aeroport am realizat cât de mult au iubit oamenii acest show. Noi eram rupţi de realitate în Dominicana. Nu aveam de unde să ştim ce spun cei de acasă despre noi.

Andrei m-a susţinut mereu, chiar şi înainte de Survivor! În meseria mea au fost multe momente grele, el m-a ajutat să trec peste toate. Noi ne-am bazat dintotdeauna pe sentimentele noastre, a fost mereu o iubire sinceră între noi. Înainte de competiţie am avut probleme în cuplu, mă gândeam dacă merită să remediem problemele pe care le aveam.

În momentul în care eu am acceptat să plec la Survivor el nu a reacţionat prea OK, probabil a fost surprins, şocat de tot. Am plecat tristă în Dominicana, nu înţelegeam unde s-a dus dragostea noastră, de ce nu era lângă mine în acel moment. Dar am luat-o de la capăt, am găsit un alt Andrei acasă, iar el o altă Elena. Am învăţat multe.

Când am ieşit din competiţie, eram disperată să iau telefonul şi să îmi sun familia. Mi-am dat seama că am uitat parola telefonului, am băgat-o de trei ori şi aia a fost. Abia mai târziu au reuşit să aflu câţi oameni m-au susţinut, le mulţumesc tuturor, a povestit Elena Marin, la Teo Show.