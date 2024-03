Logodnă surpriză în showbiz. Cei doi îndrăgostiţi au vrut ca totul să fie secret, dar s-au dat de gol. Foto

Bucurie mare în showbiz-ul internațional. Două mari celebrități au făcut un pas important în viața lor, după o relațoe de șase ani. Bărbatul a decis că a venit momentul să își ceară iubita în căsătorie, punându-i pe deget inelul. Au vrut să fie secret, dar s-au dat de gol.

Un cuplu celebru s-a logodit

Chris Martin, în vârstă de 47 de ani, și Dakota Johnson, în vârstă de 34 de ani, au dat lovitura în lumea showbiz-ului cu o veste care a surprins pe mulți: s-au logodit. Această veste vine după șase ani de la începutul relației lor discrete și a fost confirmată recent de surse apropiate cuplului.

Actrița și artistul au reușit să păstreze secretul logodnei lor timp de ceva timp, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Chris Martin și Dakota Johnson sunt împreună încă din 2017, dar au preferat întotdeauna să fie discreți în legătură cu relația lor. De aceea, aflarea veștii despre logodnă a fost o surpriză pentru mulți, iar cei doi abia acum încep să vorbească deschis despre acest subiect în fața prietenilor lor apropiați.

„Cuplul s-a logodit cu ceva timp în urmă și a ținut totul secret. Dar acum au început să vorbească deschis în cercul lor de prieteni. Au fost îndrăgostiți unul de celălalt din prima zi, așa că acest pas era inevitabil”, a dezvăluit o sursă din anturajul lor pentru The Mirror.

Deși s-au logodit, Martin și Dakota nu se grăbesc să ajungă la altar și să-și oficializeze relația prin căsătorie. Se bucură de acest moment și preferă să nu se grăbească cu planurile pentru nuntă.

„Nu se grăbesc cu planurile pentru nuntă, dar se bucură să își oficializeze relația”, a mai spus sursa.

În octombrie anul trecut, Dakota Johnson a fost văzută purtând un inel cu smarald pe degetul inelar, la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 34 de ani. Acest lucru a stârnit speculații cu privire la o posibilă logodnă, iar acum confirmarea vine să aducă lumina asupra acestor zvonuri.

Dakota Johnson, despre rolul de „mamă vitregă”

Dakota Johnson, cunoscută actriță în vârstă de 34 de ani, a dezvăluit recent că a îmbrățișat cu drag rolul de mamă vitregă pentru cei doi copii ai partenerului său, celebrul cântăreț Chris Martin. Chiar dacă sunt dintr-o altă căsnicie, aceasta i-a acceptat fără probleme în viața ei.

Într-un interviu recent acordat revistei Bustle, Johnson a mărturisit cu sinceritate că îi iubește pe cei doi copii ai lui Chris, proveniți din relația acestuia cu fosta soție, actrița Gwyneth Paltrow. Apple, în vârstă de 19 ani, și Moses, în vârstă de 17 ani, au primit inima actriței cu bucurie și deschidere.

„Îi iubesc pe acești copii de parcă viața mea ar depinde de asta. Din toată inima.” „Am crescut într-o familie foarte mare și cred în expresia ‘Sângele apa nu se face’. De fapt, expresia este ‘Sângele legământului este mai gros decât apa din pântece’, ceea ce înseamnă că acele conexiuni cu oamenii pe care îi alegi sunt mai solide decât conexiunile cu oamenii cu care te-ai născut”, a explicat vedeta.

Actrița din „Madame Web” a subliniat că, în viziunea sa, legăturile de familie nu se definesc neapărat prin sânge, ci prin afecțiunea și atașamentul profund pe care indivizii le poartă unul celuilalt. Ea a evidențiat importanța „familiei alese”, sugerând că aceasta poate fi la fel de vitală și chiar mai puternică decât cea biologică.

Johnson a oferit, de asemenea, exemple personale din propria experiență familială, subliniind că, în propria sa familie, surorile sale nu au legături de sânge, dar sunt unite prin iubire și sprijin reciproc. Aceasta a subliniat că există fraternitate și sororitate puternice și autentice, chiar și în absența legăturii biologice directe.

„Am patru frați și două surori, iar surorile mele nu au legături de sânge una cu cealaltă, dar sunt surori, își spun surori și sunt întotdeauna împreună. Și doi dintre frații mei mai mari nu au legături de sânge. Și sunt frați”, a mai explicat ea.

Acum, Dakota Johnson pare să fie deschisă nu doar să fie mamă vitregă, ci și să își înceapă propria familie. Ea a împărtășit în interviu că este pregătită să experimenteze toate aspectele vieții, inclusiv maternitatea.

Lucrui neștiue despre Dakota Johnson

Dakota Johnson, cunoscută pentru rolurile sale în filme de succes și pentru moștenirea sa din lumea cinematografiei, are o poveste de viață fascinantă și complexă, plină de momente semnificative și provocări.

Una dintre primele sale realizări notabile în lumea showbiz-ului a fost câștigarea premiului Miss Golden Globe în 2006, la fel ca și mama sa, Melania Griffith. Acest premiu prestigios, acordat anual de Asociația Presei Străine de la Hollywood, a marcat un moment important în cariera sa timpurie.

Cu acest premiu, Dakota a devenit prima Miss Golden Globe din a doua generație, urmându-le exemplul mamei sale, care a primit același titlu în 1975. Deși este recunoscută pentru numeroasele ei tatuaje care îi acoperă corpul, personajul Anastasia Steele din seria „Fifty Shades” nu a fost conceput cu asemenea elemente.

Personajul lui Steele era o tânără inocentă, care nu era obișnuită cu asumarea riscurilor înainte de a-l întâlni pe Christian Grey. În plus, în filmul „Fifty Shades of Grey”, Dakota Johnson a avut o dublură pentru scenele care implicau fundul său, adăugând un alt aspect interesant al interpretării sale.

Cu toate că Dakota Johnson a avut succes în industria cinematografică, părinții săi au fost inițial îngrijorați de decizia ei de a urma o carieră în actorie. Chiar dacă a încercat să intre la secția de actorie a celebrului colegiu Juilliard, nu a fost admisă, dar aceasta nu a descurajat-o.

Deși are doar 34 de ani, Dakota a avut deja o pauză de zece ani de la actorie. Debutul său a avut loc în filmul „Crazy in Alabama” din 1999, unde a jucat alături de sora ei vitregă, Stella Banderas, sub îndrumarea mamei sale, Melanie Griffith, și a tatălui vitreg, Antonia Banderas. După această experiență, Dakota și-a petrecut anii de liceu și a explorat alte domenii ale vieții, inclusiv cariera de model.

Povestea lui Dakota Johnson nu este lipsită de lupte personale și dificultăți. Dependența de substanțe a fost o problemă cu care s-a confruntat încă din adolescență, fiind nevoită să caute ajutor la un centru de tratament pentru adolescenți în California. Această experiență a avut un impact profund asupra ei și a contribuit la maturizarea și dezvoltarea sa personală.

În ciuda provocărilor și a momentelor dificile, Dakota Johnson a reușit să-și construiască o carieră remarcabilă în lumea filmului și să devină o voce puternică în industria cinematografică, inspirând și captivând publicul cu talentul și pasiunea sa pentru actorie.