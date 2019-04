Ministrul PSD care vrea să-i pună pe elevi să învețe o meserie: zeci de mii de locuri de la liceu, tăiate

Sistemul de învățământ din România e pe cale să mai dea un rateu. Dacă toți absolvenții de liceu din acest an ar vrea să se înscrie la liceu în toamnă, cel puțin 40.000 dintre ei nu ar avea loc. Asta înseamnă că cei care ar rămâne pe dinafară ar trebui să meargă la o școală profesională sau să se apuce de muncă.

Cifrele de școlarizare au fost votate în ședința de Guvern de miercuri. Executivul a tăiat mii de locuri de la liceu, astfel că din anul şcolar 2019-2020 vor dispărea 1.200 de clase de a IX-a. Doar 134.600 de locuri vor fi disponibile pentru elevii care vor dori să se înscrie în clasa a IX-a și 60.000 pentru cei care vor alege o școală profesională, dar numărul celor care se pregătesc acum pentru Evaluarea Națională și admiterea din toamnă este de 175.463.

Ministrul Educației crede că sunt suficiente locuri la liceu

Ministrul Educației nu crede că lipsa locurilor la liceu este o problemă. „Nu am tăiat numărul de locuri la liceu. Am făcut o analiză şi am văzut că cele 30 de mii de locuri existente până acum au rămas neocupate în ultimii trei ani în învăţământul liceal. Pentru ce să le ţinem? Nu este mai bine să avem atâtea locuri câţi elevi avem?”, a declarat Ecaterina Andronescu.

O opțiune pentru cei care nu ar prinde un loc la liceu ar fi să se înscrie la o școală profesională, mai spune ministrul, care trage un semnal de alarmă cu privire la dezinteresul tinerilor față de acest tip de învățământ.

„Şi elevii cu note bune pot alege şcoala profesională, nu doar copiii slabi. Trebuie să lucrăm însă la mentalitatea elevilor şi mai ales a părinţilor vizavi de şcoala profesională, care este una greşită şi aduce un deserviciu Educaţiei”, a spus Andronescu.