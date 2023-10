Locul unic în lume, proiectat de cei care au făcut Coca Cola Arena din Dubai. Clădirea este impresionantă FOTO

Firma care a făcut Coca-Cola Arena Dubai a proiectat o nouă clădire unică în lume. Numită oficial „Madison Square Garden Sphere” sau doar „The Sphere”, clărea poate fi considerată o adevărată minune arhitecturală. Aceasta atrage atenția prin designul său modern și unic.

Clădirea numită The Sphere se află în Las Vegas, lângă cazinoul venețian. Aceasta este considerată a fi cea mai mare structură sferică din lume, având o înălțime de 115 metri. Clădirea va servi drept sală de concerte sau spectacole, având o capacitate de peste 18.000 de locuri. Participanții pot opta pentru experiențe 4D cu scaune haptice care vibrează.

Modul în care este iluminată atât în interior cât și în exterior atrage atenția. Constat, imaginile se schimbă. În total, pentru construirea acestei clădiri au fost alocați 2,3 miliarde de dolari. De asemenea, The Sphere a fost proiectat de firma globală de arhitectură Populous. Aceeași firmă s-a ocupat și de proiectarea clădirii Coca-Cola Arena din Dubai.

Clădirea a atras atenția și antreprenorilor în turism care a făcut-o mică prezentare a clădirii. Deja, aceștia au anunțat că vor organiza execursii în Las Vegas.

”Ieri s-a deschis oficial o nouă clădire-icon în Las Vegas. Se numește The Sphere și este construită lângă cazinoul Venețian. Are 115 metri înălțime și 145 m lățime, va fi o sala imensă de spectacole și are o capacitate de peste 18.000 de locuri. S-a deschis cu un concert U2, iar concertele vor continuă până în luna decembrie.

Clădirea a costat peste 2,3 miliarde de dolari și a fost proiectată de firma de arhitectură Populous, specializată pe facilități sportive și care a proiectat și Coca-Cola Arena în Dubai, Zayed Sports City Stadium în Abu Dhabi sau Emirates Stadium și Etihad Stadium în Marea Britanie.