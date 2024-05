Locul în care trebuie să pui ouăle după ce le-ai vopsit. Doar câteva gospodine știu secretul

Este o tradiție pe care o respectă gospodinele din toate colțurile țării, cu câteva zile înaintre de cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, în Joia Mare sau în Sâmbăta Mare, dar fac o mare greșeală, fără să își dea seama. Află, din rândurile de mai jos, care este locul în care trebuie să pui ouăle după ce le-ai vopsit.

Simbolul Paștelui

Cu câteva zile înainte de cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, gospodinele din toate colțurile țării se ocupă de una dintre cele mai importante tradiții: colorarea ouălor.

Specialiștii trag un important semnal de alarmă, vorbind despre o greșeală ce poate provoca probleme de sănătate.

An de an, în Joia Mare sau în Sâmbăta Mare, gospodinele vopsesc ouă – simbolul Paștelui. Multe aleg produsele din comerț, sub formă se gel sau pulbere, dar există și români care apelează la metodele clasice, naturale, folosind drept coloranți cojile de ceapă sau sfecla roșie.

Unde ar trebui ținute ouăle după ce sunt vopsite

Indiferent de metoda folosită, ouăle vopsite trebuie păstrate până la Înviere. Multe persoane le așează cu grijă într-un coș pus undeva în sufragerie sau pe masa din bucătărie. O mare greșeală, avertizează specialiștii.

Chiar dacă au fost fierte, ouăle trebuie să fie ținute la rece, în frigider, după ce sunt vopsite și până sunt consumate.

Ce riscuri apar

Dacă sunt păstrate la temperatura camerei, crește riscul de contaminare cu microbi, în condițiile în care, după fierbere, coaja li se dilată, ceea ce înseamnă că bacteriile pot pătrunde mai ușor în interior. Cu alte cuvinte, crește riscul ca, după ingerare, să provoace toxiinfecții alimentare. Procesul este încetinit când sunt ținute la temperaturi mici.

Ținute la frigider, ouăle vopsite se vor menține proaspete mai mult timp.

