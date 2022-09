Locul din România unic în Europa. Zeci de tone de aur au fost extrase de aici. Trebuie neapărat vizitat toamna

România are multe frumuseți care de la an la an sunt mai apreciate în special de turiștii străini. Majoritatea vin special la noi în țară pentru anumite locuri care par desprinse din povești. Cei mai mulți se minunează de peisajele superbe și de natură. Românii trebuie să bată și ei la pas câteva zone despre care mulți nu știu. Trebuie să ajungi și tu în locul în care au fost extrase zeci de tone de aur. Unde se află? O să rămâi surprins.

Loc superb în România: au fost extrase zeci de tone de aur de aici

România a început să atragă atenția multor turiști străini. Majoritatea vin special la noi în țară pentru frumusețea și liniștea găsite aici în locuri uitate de români. Unii nici nu știu câte zone superbe există în toată țara. Săcărâmb nu este neapărat o zonă turistică așa cum și-ar imagina toată lumea, dar are tot ce îi trebuie pentru a ajunge una.

Locul unic în Europa se află la zece kilometri de Deva. Trebuie să urci pe un drum aproape pustiu și la capăt ajungi la Săcărâmb, o așezare izolată și înconjurată de munți și păduri. De asemenea, aici o să vezi ulițe în pantă, mărginite de garduri din piatră. Atmosfera este desprinsă din altă lume, iar panorama este una incredibilă.

Cel mai bun loc pentru o vedere de ansamblu este pe platoul de lângă ruinele lovite de trăsnet, acolo unde a fost biserica greco-catolică. Se spune că numele vine de la ,să cărăm’. Oamenii și-l spuneau altora atunci când au dat de aur în secolele trecute. Aici s-a deschis și prima mină în secolul al XVII-lea și s-au extras tone de aur și alte metale prețioase.

,,Putea fi şoseaua de aur la cât aur or scos de aici”

,,Putea fi şoseaua de aur la cât aur or scos de aici de la noi, cât o fost”, aşa susțin bătrânii din Săcărâmb despre rezerva de aur din munţii care înconjoară satul.

Cea mai mare cantitate de aur extrasă din zonă a fost în perioada Austro-Ungariei, condusă de Franz Iosef. Expansiunea exploatărilor aurifere a început în secolul al XVIII-lea, ulterior în următoarele decenii au fost extrase de aici nu mai puțin de 40 de tone de aur de 24 de karate.