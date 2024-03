Locul din România în care Andreea Esca a dorit să petreacă Paştele catolic. Alexia, Aris şi Mario Fresh au făcut spectacol. Foto

În acest an, catolicii sărbătoresc Paștele catolic pe 31 martie 2024. Printre vedetele care au religie catolică se numără și Andreea Esca. Prezentatoarea de la Pro TV a sărbătorit alături de familia ei, departe de București. Pe rețelele de socializare, știrista le-a arătat fanilor unde a mers alături de membrii familiei sale! Mario Fresh, iubitul fiicei sale, Alexia, nu a lipsit!

Andreea Esca a trecut la religia catolică după ce s-a căsătorit cu soțul ei, Alexandre Eram, în anul 2000. Cum era de așteptat, și copiii lor, Alexia și Aris, sunt tot catolici.

„Eu sunt o catolică pârâtă pentru că sunt botezată ortodox și recunosc, merg în continuare la biserica ortodoxă, am niște sfinți ortodocși în care cred și rămân acolo, în sufletul meu, dar am trecut la romano-catolici atunci când m-am măritat pentru că nu puteam altfel să facem căsătoria rămânând fiecare așa, de fapt așa era atunci, am înțeles că se poate, că unele biserici acceptă, altele nu. Noi nu am avut această șansă să fim acceptați fiecare cu… În 2000 ne-am căsătorit, deci iată, 24 de ani se fac imediat.

Și atunci am trecut la romano-catolici ca să mă căsătoresc cu Alex, care este botezat romano-catolic. Copiii sunt și ei romano-catolici. Tata e greco-catolic, totul e complicat. Știi că în Ardeal erau greco-catolici până în 1948 când au zis comuniștii că toată lumea trece la ortodocși obligatoriu. Și după Revoluție s-a întors la biserica lui, la greco-catolici”, spunea Andreea Esca, în direct, la Pro TV.