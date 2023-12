Locul din România care ‘sună ca un loc fictiv’, dar i-a cucerit pe americani: ‘Parcă ești într-un basm’

România este una dintre cele mai iubite state când vine vorba despre turism. Are o mulțime de locuri frumoase de vizitat, însă o turistă din America a rămas complet fermecată de o zonă din țara noastră. Vânzează an de an locurile mai puțin cunoscute din lume, iar anul acesta a ajuns și în România și a rămas cu o impresie mai mult decât bună.

Locul din România care i-a uimit pe străini

România este o țară foarte iubită, care face furori cu frumusețea ei. Toți turiștii care ajung aici rămân impresionat și pleacă acasă cu amintiri de neuitat. Este și cazul unei turiste americane, ce a vorbit în detaliu despre experiența ei cu aceste locuri. A rămas complet impresionată de Transilvania și îi îndeamnă acum și pe alții să o viziteze.

Turista a fost fermecată complet de Transilvania pentru peisajele de vis și numeroasele obiective turistice, dar mai ales pentru faptul că nu a avut parte de cheltuieli prea mari. Tânăra vloggeriță și iubitul ei spun că țara noastră este una foarte accesibilă, unde cu siguranță se vor mai întoarce.

„Este o țară extrem de fermecătoare, frumoasă și accesibilă de vizitat în Europa, unde mi-ar plăcea să mă întorc. Am petrecut vreo două săptămâni aici călătorind cu iubitul meu și sincer ne-am simțit cel mai bine. În plus, nu este chiar greu de explorat cu un buget redus. Europa de Est, în general, este foarte accesibilă, deoarece nu este atât de turistică”, a explicat Gabby.

Americanca din Australia a vorbit și despre celebrul personaj Dracula din Transilvania, recunoscând că, deși vampirii nu există, regiunea este celebră în prezent pentru satele sale fermecătoare, pădurile luxuriante, castelele și obiectivele istorice. În acest sens, a realizat chiar un ghid de călătorie pentru toți cei interesați.

Ce a impresionat-o pe turista americană

A oferit și câteva sfaturi despre momentul și modalitatea optimă de a ajunge aici, indicând compania aeriană potrivită, și a subliniat faptul că sezonul turistic de vârf se întinde de la aprilie până în octombrie. Ea a vizitat România în Februarie și a simțit că a ales perioada potrivită, pentru că prețurile au fost foarte mici: 6 dolari pentru zbor.

„Dar dacă ești un călător cu buget redus, doar cu un rucsac în spinare, vei găsi zboruri șocant de ieftine… zborul meu de la Londra la Timișoara m-a costat 6 dolari (USD).! Acesta este cel mai ieftin zbor pe care l-am cumpărat vreodată în viața mea! Am zburat peste 1.000 de mile pentru mai puțini bani decât aș plăti pentru un pahar cu vin într-un bar… Desigur, am vizitat România în februarie, în plină iarnă, așa că prețurile zborurilor au fost foarte ieftine”, a explicat turista.

De asemenea, a menționat că în țară a călătorit timp de două săptămâni cu trenul, procurându-și biletele fie direct de la gară, fie online cu o zi înainte. Pentru ea, deplasarea cu trenul a fost plăcută, dar mai ales accesibilă, pentru că a urmărit să aibă un sejur c buget redus.

Vezi și: Locul din România care are „magicieni ce controlează vremea”. De ce oamenii nu au voie aici, e unic în lume!

Gabby a rămas cu o impresie plăcută și când vine vorba despre locuitorii țării noastre. A remarcat faptul că mulți români nu pot vorbi limba engleză, dar ospitalitatea lor și bunătatea i-au rămas în minte lui Gabby. Cât despre cele mai frumoase locuri din Transilvania, Gabby Boucher spune Alba Iulia, Sibiu, Brașov și Castelul Bran, Sinaia și Castelul Peleș, Sighișoara și Cluj-Napoca sunt fruntașe.

Despre Alba Iulia, pe care nu l-a privit ca un loc foarte frecventat, datorită numărului redus de turiști, a sugerat dedicarea unei zile „pentru a descoperi orașul vechi, Cetatea Alba Carolina și impresionanta Catedrală Ortodoxă”.

Gabby a scris un articol despre Sibiu, în care a detaliat ceea ce a captivat-o și a determinat-o să se îndrăgostească de acest oraș vechi „incredibil de pitoresc”. A evidențiat frumusețea sa cu biserici ornamentale, magazine și cafenele cochetărești, precum și clădirile viu colorate, cu ferestre dispuse pe acoperișuri sub forma unor ochi:

„Ar putea suna înfiorător, dar de fapt este foarte tare… Există o mulțime de ziduri medievale care înconjoară centrul orașului, iar piața principală este locul unde veți găsi cea mai faină arhitectură”

Cum alegem destinația de vacanță potrivită

Alegerea destinației de vacanță potrivită poate fi o decizie importantă, iar pentru a face alegerea potrivită, iată câteva sfaturi pe care ar fi bine să le urmezi cu mare atenție. Vei avea parte de un concediu exact cum ți-ai dorit.

Află și: Locul din București despre care s-a vorbit în toată lumea. Puțini români știu povestea casei Assan

Începe prin a stabili un buget realist pentru călătoria ta. Acest lucru va influența alegerea destinației, durata șederii, tipul de cazare și activitățile pe care le poți face. Gândește-te la ce te pasionează și ce activități îți aduc bucurie. Dacă iubești plaja, poate o destinație exotica cu plaje minunate este potrivită. Dacă preferi aventura montană, alege o destinație cu munți și trasee frumoase.

Folosește platforme online pentru a citi feedback-uri și recenzii de la alți călători care au vizitat destinația dorită. Aceste păreri pot oferi informații utile despre experiențele altora și pot influența decizia ta.

Asigură-te că ai toate documentele necesare, cum ar fi pașaportul și vizele, și informează-te despre cerințele sanitare și de siguranță în timpul călătoriei. Dacă te simți copleșit de opțiuni, poți apela la serviciile unui agent de turism. Aceștia pot oferi sugestii și pachete personalizate în funcție de preferințele tale.

Dacă poți, evită sezoanele de vârf pentru a evita aglomerația și pentru a beneficia de prețuri mai avantajoase la cazare și bilete de avion. Dacă te simți copleșit de opțiuni, poți apela la serviciile unui agent de turism. Aceștia pot oferi sugestii și pachete personalizate în funcție de preferințele tale.

Alegerea destinației potrivite depinde în mare măsură de preferințele și bugetul tău, dar o pregătire atentă și cercetare îți vor ajuta să faci cea mai bună alegere pentru o vacanță memorabilă.