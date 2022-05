Locul din România care i-a înnebunit pe străini. Vin din ce în ce mai mulți, zona e aproape necunoscută

Turiștii străini au început să descopere ușor România în urmă cu câțiva ani. Cei care au bătut la pas locurile noastre au rămas șocați de frumusețile multor zone din țară. Iată că vestea peisajelor de basm a fost dată mai departe, iar acum din ce în ce mai mulți oameni de dincolo de meleagurile noastre aleg să vină aici să vadă cu ochii lor natura care ne înconjoară și legendele de odinioară. Care este locul special care este ales cel mai des ales ca destinație de relaxare?

Turiștii străini aleg din ce în ce mai des să vină în România pentru o vacanță de basm. Comportamentul oamenilor s-a schimbat în special după izbucnirea pandemiei. Mai bine de 61% din turiștii străini care și-au petrecut vacanțele în România în ultimii ani au ales locurile noastre pentru excursiile în aer liber.

O mare parte dintre aceștia au ales litoralul Olteniei, o locație specială și inedită cu plajă amenajată și prețuri accesibile. Românii se bucură de o mulțime de zone superbe în care își pot petrece concediile, dar cu toate astea aleg de cele mai multe ori destinații exotice.

Plaja Bașcov de la Calafat este din ce în ce mai des bifată pe lista excursiilor. Ea se află în sudul Olteniei și adună în fiecare weekend sute de străini. Dincolo de plimbările lungi și de nisipul fin poți să te relaxezi la terasele deschise în zonă, unde sunt prețurile accesibile.

Cei care își doresc să petreacă mai multe zile pe litoralul de lângă Dunăre au la îndemână spații de cazare în Bașcov. Proprietarii de terase au și unități în care vizitatorii să se pot odihni. Condițiile dintr-o cabană sunt foarte bune, iar prețul de cazare ajunge la 200 de lei pe noapte pentru două persoane.

