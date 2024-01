Locul de vis din România care se transformă total în fiecare iarnă. Este ca în basme

În fiecare iarnă, perdele mari de gheață acoperă versanții de pe marginea Cheile Jiețului din Hunedoara. Acesta este unul dintre cele mai spectaculoase defileuri din țara noastră, iar mulți turiști ajung aici, indiferent de anotimp.

Cheile Jiețului din județul Hunedoara sunt cu adevărat senzaționale în această perioadă a anului. Zona este arie protejată, iar sezonul de iarnă oferă imagini incredibile. Țurțurii care împodobesc trecătoarea de la poalele munților Parâng rezistă până în primăvară, spre bucuria celor care trec prin zonă.

Cheile Jiețului sunt situate în Valea Oltului, pe teritoriul orașului Petrila. Deasupra lor pot fi văzute stânci abrupte, acoperite de pădure. Perdelele de gheață formate în Cheile Jiețului sunt des folosite ca și escaladă, însă sunt necesare echipamente adecvate și îndrumarea unor profesioniști.

„Cheile Jiețului din Hunedoara sunt ca un ținut al gheții, pe care îl traversezi cu emoție. Am avut și noi emoții, trecând pe sub atât de mulți țurțurii uriași, însă în cele din urmă am rămas încântați de înfățișarea lor, a pădurii, apei, celor două cascade și a munților”, povestește o localnică din zonă, conform Adevărul.