Locul de muncă plătit cu zeci de mii de euro, dar pe care oamenii îl refuză. Câți bani poți câștiga

La nivel mondial locul de muncă despre care vorbim astăzi a devenit ceva obișnuit în anii 1990, iar companiile au început să concureze în ceea ce privește numărul de angajați, facilitățile și salariile. Așa că astăzi putem vorbi de locul de muncă plătit cu zeci de mii de euro. Paradoxul este că oamenii îl refuză. Citește mai departe și află despre ce loc de muncă este vorba.

Ce este lucrul în regimul „Fly-in-Fly-out”, plătit cu zeci de mii de euro

Regimul de muncă „Fly-in-Fly-out, pe scurt FIFO, este un aranjament de lucru popular în industria minieră, a construcțiilor, a petrolului și a gazelor naturale, în care angajatorii îi transportă temporar pe angajați la locul de muncă pentru turele de lucru, în general una sau două săptămâni, și îi aduc înapoi acasă în zilele libere.

Deși FIFO poate oferi oportunități excelente și numeroase beneficii, faptul de a fi departe de casă și de familie pentru perioade lungi de timp poate avea un impact asupra stilului de viață al unei persoane și nu este potrivit pentru toată lumea.

Fiecare loc de muncă va avea condiții, indemnizații, salarii, modalități de deplasare și facilități de recreere diferite. Întrucât majoritatea locurilor de muncă FIFO sunt izolate, este posibil să existe puține sau chiar nicio posibilitate de a merge oriunde în afara taberei.

FIFO este locul de muncă plătit cu zeci de mii de euro

De obicei, angajații în sistemul FIFO trebuie să lucreze ore îndelungate, de până la 12 ore, în schimburi de până la 12 ore, cu un timp de repaus minim. Modalitățile obișnuite de organizare a programului de lucru includ șapte zile de lucru, urmate de șapte zile libere sau 14 zile de lucru, urmate de 14 zile libere.

Salariul pentru munca FIFO este, de obicei, semnificativ mai mare decât media, fiind astfel locul de muncă plătit cu zeci de mii de euro, pentru a compensa inconvenientul de a fi departe de casă și orele lungi de lucru.

„Munca FIFO are multe avantaje personale și financiare, cu un impact surprinzător de pozitiv asupra stilului de viață, finanțelor și carierei. Deseori, angajații FIFO pot beneficia de salarii mai mari, condiții de muncă mai bune și mai multe oportunități de avansare în carieră.”, spun angajatorii care practică acest tip de angajări.

Avantajale și dezvantajele acestui loc de muncă, dar oamenii îl refuză

Munca FIFO vine cu propriul set de provocări. Analiștii din piață spun că angajații se pot simți adesea izolați, deoarece este probabil să rateze multe evenimente și etape importante de acasă, din cauza faptului că locuiesc departe. De asemenea, faptul de a fi plecat pentru perioade lungi de timp poate pune presiune asupra relațiilor. În plus, orele de lucru și programul prelungit îi pot face pe unii să se simtă obosiți și epuizați.

Acesta poate fi, de altfel, și unul din motivele pentru care oamenii refuză genul acesta de locuri de muncă. Deși munca FIFO nu este potrivită pentru toată lumea, aceasta poate fi o alegere de carieră extrem de satisfăcătoare și valoroasă pentru persoana potrivită. În timp ce oportunitățile FIFO în minerit sunt printre cele mai comune, multe alte industrii pot oferi muncă FIFO, inclusiv locuri de muncă de bucătar.

Este locul de muncă plătit cu zeci de mii de euro

Genul acesta de locuri de muncă sunt extrem de răspândite în țări precum Australia, iar cei care lucrează în acest sistem pot câștiga bani frumoși. Spre exemplu, salariul mediu al unui angajat în sistem FIFO în Australia este de 111.233 de euro pe an sau 57,04 euro pe oră. Posturile pentru începători încep de la 90.620 de euro pe an, în timp ce angajații cu cea mai multă experiență câștigă până la 165.750 de euro pe an.

Un alt exemplu ar fi că, un angajat FIFO, dintr-un stagiu de zece zile pe un șantier din Queensland, poate ajunge la 5.657 de euro după impozitare, cu zborurile și zilele de călătorie plătite. Aceasta se ridică la 2,828 de euro pe săptămână, aproximativ 147.056 de euro pe an.

Concluzie

În concluzie, deși în anumite situații șantierele de lucru se află adesea în locuri izolate, departe de cel mai apropiat oraș mare, ceea ce înseamnă că și în timpul liber puteți sta la fața locului doar între schimburi, banii pot fi atuul principal.

Dar, de asemenea, atunci când angajați FIFO au timp liber, se pot simți izolați, deoarece sunt plecați foarte mult timp. Până la urmă, trebuie să pui în balanță avantajele și dezavantajele unui astfel de sistem de muncă.