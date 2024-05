Locul de lângă Sibiu în care te simţi ca în „Stăpânul Inelelor”. Căsuţele, aleile şi peisajul din zonă sunt de basm

„Locuiesc în Sibiu din 2001 și prima oară am ajuns în Cisnădioara în 2008, când am venit în vizită la un coleg. Pur și simplu m-am îndrăgostit de zonă și de natura de aici, încă din acea clipă am început să caut un teren în localitate. În 2015 am reușit să găsesc unul pe criteriile și bugetul meu, așa am cumpărat acest teren de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Mi-am dorit să am liniște, să stau departe de agitație, de oameni. Scopul inițial a fost să trăiesc aici alături de familie, în tihnă, eventual să fac o pensiune și să închiriez din când în când”, a explicat antreprenorul originar din Rm. Vâlcea, pentru Turnul Sfatului.