Viața românilor, pusă în pericol! Angajat al unei firme de curățenie, filmat cum dezinfectează balustrada cu mopul cu care a șters pe jos. Video

Imagini revoltătoare au fost surprinse în urmă cu o zi, pe o scară de bloc din Cluj. Camera de supraveghere a imortalizat momentul în care un angajat al unei firme de curățenie dezinfectează balustradele cu mopul cu care a spălat pe jos, în urmă cu câteva secunde.

Viața oamenilor, pusă în pericol

Angajatul unei firme de curățenie a ajuns în vizorul tuturor românilor după ce a fost filmat în timp ce „dezinfecta”, sau mai degrabă infecta o scară de bloc. Partea și mai puțin plăcută este că aceeași persoană a făcut curățenie în mai multe scări din oraș.



În imagini se poate observa cum bărbatul spală cu mopul pe jos, iar la câteva secunde începe și șterge balustrada de care se sprijină zeci de persoane atunci când sunt supuse unui efort fizic mai mare, în general la urcat.

Potrivit zcj.ro, administratorul blocului a rămas șocat la vizionarea acestor imagini, mobilizându-se imediat pentru a-și avertiza vecinii. Acesta a început să trimită mesaje locatarilor din bloc, solicitându-le să nu atingă balustrada până nu o dezinfecteaza cu spirt.

Vezi imaginile video:

Mesajul transmis de administratorul blocului

„În data de 30 aprilie 2020 ora 18:45, am constatat că angajatul de la firma de curățenie din Cluj-Napoca, care presta serviciile de curățenie pentru blocul în care locuiesc, utiliza mopul murdar pe balustradă de care oamenii se țin cu mâna pentru a urcă scările. Mopul fiind folosit înante pentru a spăla pe jos, iar apa din găleată împreună cu murdăria de pe jos erau întinse astfel pe balustradă. Fiind și în perioada stării de urgență, că urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, am mai constat că angajatul acestei firme de curățenie din Cluj-Napoca nu avea nici mască și nici mănuși de protecție.

Menționez că Primăria Municipiului Cluj-Napoca a făcut o dezinfecție, cu peroxid de hidrogen (apă oxigenata), în bloc înainte că acestă firmă, prin angajatul ei, să-și execute serviciile într-o formă imorală, anormală, nepermisă și ilegală, care s- ar putea să fie încadrată pentru încălcarea legii la Art. 352 din Noul Cod Penal, zadarnicirea combaterii bolilor (infracţiuni contra sănătăţii publice). Imediat după ce am surprins cele de mai sus am trimis sms și email la toți proprietarii din bloc să nu mai atingă cu mâna balustrada, iar apoi acesta a fost dezinfectată cu spirt sanitar de către oamenii din bloc”, a spus Vasile Samartinean.

Ce măsuri au fost luate în urma greșelii majore făcută de angajatul firmei de curățenie

Bărbatul și-a continuat scrisoarea, explicând măsurile luate ulterior evenimentului. Acesta a reziliat contractul cu firma de curățenie și și-a avertizat toți colegii administrator de cele petrecute, pentru a evita producerea unor infecții cu COVID-19 în masă.

“S-a decis, în urma consultării comitetului executiv, că serviciile efectuate pentru luna mai 2020 să nu mai fie achitate către acesta firmă de curățenie, contractul de prestării servicii a fost reziliat, momentan căutăm oferte de la alte firme și sperăm că pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Sper că prin acest articol să ia la cunoștință cât mai multă lume despre cele întâmplate și să fie vigilenți, iar firmele de curățenie din Cluj-Napoca să-și instruiască și să-și verifice angajații conform regulilor legale, normale, morale și permise.

Deoarece acestă firma, discutată mai sus, mi-a spus că mai are 67 de scări de bloc la care face curățenie, am trimis acest articol și la Primăria Cluj-Napoca, departamentul Asociații de proprietari, pentru a-l trimite dacă este posibil la toți președinții de asociații de proprietari din Cluj-Napoca pentru a verifica modul de lucru al acestor firme de curățenie.

Dacă observați asemenea lucruri în blocul în care locuiți vă sfătuiesc să faceți ca și mine, că să nu plătim servicii degeaba și în plus să ne mai și imbolnavim. Nu am dat numele firmei pentru că este un PFA, iar în numele ei are numele personal al administratorului și conform GDPR nu este permisă publicarea datelor personale în locuri publice fără acordul lor scris„, scrie Vasile Samartinean pe youtube.