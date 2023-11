Localitatea din România care face furori la Târgul de Turism. E la puţin peste 2 ore de Bucureşti, românii nu prea ştiu de ea

Târgul de Turism de la Romexpo a avut mare succes și anul acesta. Oamenii au dat năvală să prindă cele mai bune oferte, dar și să descopere mai multe despre zone mai puțin cunoscute ale lumii. Localitatea care a făcut furori este una aproape de București, care a fost și premiată la eveniment, dar despre care puțini au auzit.

S-a terminat deja Târgul de Turism al României 2023 – ediția de toamnă, care a fost un real succes și de data aceasta. Zeci de agenții din țară, dar și din străinătate, și-au prezentat vacanțele pentru iarna aceasta, în timp ce altele au venit și cu dosarul pentru 2024, cu reduceri semnificative, cu ocazia Black Friday.

O mulțime de zone frumoase au fost promovate, care mai de care cu oferte interesante. Pe primul loc, însă, se numără localitatea Siriu, care a fost și premiată la începutul marelui eveniment.

Comuna Siriu a marcat prezența sa la Târgul de Turism, ediția de toamnă, găzduit de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, desfășurat la Centrul Expozițional Romexpo din București, până duminică.

În debutul evenimentului, primarul Dragoș Voicu a primit din partea ministrului Economiei actul oficial de recunoaștere a satului Gura Siriului în calitate de stațiune turistică de interes local.

Remarcabil, mica stațiune turistică buzoiană a fost inclusă în competiția internațională „Best Tourism Villages 2023”, alături de alte patru destinații turistice promițătoare din România. Este un motiv de bucurie atât pentru autoritățile locale, dar și pentru locuitorii care se mândresc din plin.

„Am fost invitați de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului la standul Ministerului. Am participat anul acesta la concursul Best Tourism Villages 2023, cred că acesta a și fost motivul pentru care am fost invitați la standul Ministerului, la târg.

De altfel, la deschidere ne-au și premiat pentru participare. Noi am participat cu satul Gura Siriului, zonă declarată stațiune turistică de interes local. Lucrăm să declarăm întreaga comună, să vedem cât de repede reușim”, a spus primarul Dragoş Voicu.