Localitatea din județul Vrancea unde zăpadă are peste un metru, după ce a nins o noapte întreagă

Cu toate că oficial este primăvara și suntem în luna martie, iarna nu vrea să plece. În noaptea de joi spre vineri a nins atât de mult în comuna Spulber din județul Vrancea, încât localnicii s-au trezit cu zăpadă de un metru.

Primarul comunei Spulber spune că zăpada a fost troienită de vânt în mai multe locuri din localitate. Acesta a mai spus că în unele locuri zăpada depășește un metru. Cu toate acestea, nu au fost probleme deosebite, iar autoritățile au reușit să deszăpezească drumurile fără dificultăți.

„Iarna şi-a arătat colţii la final de anotimp. Sunt zone din localitate unde vântul bate cu putere, zăpada a troienit, astfel că stratul de zăpadă ajunge şi la un metru înălţime. Dar utilajele noastre au fost prezente în teren încă de la prima oră. Am dat o mână de ajutor participanţilor la trafic pe DJ 205 D, am asigurat transportul elevilor la şcoli şi aprovizionarea în localitate. Am acţionat cu utilajele primăriei şi cu oamenii din localitate pentru decongestionarea situaţiei”, a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Spulber, Sorinel Vulcan.