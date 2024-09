Liviu Vârciu a înșelat-o pe Anda Călin. Actorul a dezvăluit cum a convins-o pe soția lui să-l ierte

Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai admirate cupluri din lumea mondenă. Cu toate acestea, relația lor nu a fost mereu lipsită de obstacole. Recent, artistul a recunoscut că a călcat strâmb și a povestit cum a reușit să câștige iertarea celei care i-a dăruit doi copii.

Invitat în emisiunea ”Viața fără filtru”, Liviu Vârciu a făcut dezvăluiri despre relația sa cu Anda Călin, femeia care i-a dăruit doi copii. Actorul a recunoscut că a înșelat-o, dar a explicat că acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care ei doi erau despărțiți.

”Am înșelat-o o singură dată. Aveam un an împreună. (…) Eram despărțiți, eu stăteam acasă, ea în altă parte și am avut un moment de nebunie”, a mărturisit Liviu Vârciu.

După acea greșeală, artistul și-a dat seama cât de mult o iubește pe Anda Călin și că nu poate trăi fără ea.

Relația lor nu a fost întotdeauna una perfectă, dar Liviu Vârciu a reușit să câștige încrederea și iertarea soției sale.

”Mi-am dat seama că nu pot trăi fără ea. Nu am crezut că o să am astfel de sentimente atât de puternice pentru o femeie”, a declarat artistul.

El a subliniat că Anda Călin este femeia visurilor sale și că îi este profund recunoscător pentru familia pe care au construit-o împreună.

”Cu ea am opt ani de zile și cred că e chiar mai bine decât la început. Ne certăm ca-n prima zi și facem dragoste fix ca-n prima zi. Nu am mințit niciodată. Nu o înșel și nu îmi trebuie altă femeie”, a adăugat Liviu Vârciu, descriind relația lor ca fiind una solidă și fericită.